Krčská nemocnice tento týden obdržela první zásilku 500 ampulek bamlanivimabu ze Spojených států amerických, každá je určena pro jednoho pacienta. Sérum se podává infúzí do žíly po dobu jedné hodiny a stačí jedna dávka.

Ve čtvrtek jej v Česku dostala první pacientka, jednalo se o ženu ve středních letech s mírnějším průběhem nemoci. „Odešla domů zcela bez problémů. Je to průlom v léčbě covidu. Zasahuje přímo virus a má velmi dobré účinky,“ oznámil ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš. Klinické studie uvádějí, že šest ze sedmi pacientů, kteří by jinak skončili v nemocnici, se tak do zdravotnického zařízení nedostanou.

Lék by měl být z Krče distribuován do dalších nemocnic, přičemž v březnu dorazí do Česka dalších 2500 balení. „Na základě zájmu nemocnic jej budeme rozvážet těm pacientům, kteří to potřebují. Nemocnice si dají požadavek, musí splnit indikační kritéria,“ řekl Beneš. Přesný plán rozvozu ovšem zatím není.

Látka také není vhodná pro každého. Americké farmaceutické společnosti AbCellera Biologics a Eli Lilly, které ji vyvinuly, uvádějí kritérium pro podání věk nad 65 let. Věk je ale jen jednou z indikací, dostat ji mohou i mladší lidé, důležitější je zdravotní stav.

„Lék je určen rizikovým pacientům, kteří mají minimální počínající symptomy nemoci. A panuje u nich riziko, že by se mohl jejich stav zhoršit a mohli by skončit na JIP,“ sdělila Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice, která je odborným garantem léku.

„Pokud bychom byli schopni ji aplikovat, velmi bychom snížili i zátěž nemocnic. Člověka bychom vyvedli z nemoci bez nutnosti těžkého průběhu a ohrožení jeho života,“ říká lékařka.

Podání pouze v nemocnicích

Lék se bude podávat pouze v nemocnicích s urgentním příjmem 1. a 2. typu. Výběr „šťastlivců“ budou mít na bedrech praktičtí lékaři i nemocnice. „Když zavolá svému praktickému lékaři pacient, který je například diabetik a je obézní, že je pozitivní na covid-19, pošle jej do nemocnice, kde ho vyšetří. Pokud zde usoudí, že je vhodný pro tuto protilátku, tak mu jí tam aplikují,“ popsala způsob podání Vašáková.

I když by se nabízelo podání medikamentu u praktického lékaře, není to podle Vašákové možné, jelikož praktici nemívají oddělenou ambulanci pro infekční pacienty. Pojišťovny by jej takto také nemusely proplatit. „Po jednání s pojišťovnami došlo k dohodě, že bude podáván v nemocnicích. Kdyby byl podáván v ambulantně, tak by proces úhrady trval déle,“ říká Vašáková.

Útočí přímo na vir

Bamlanivimab brání rozvoji nemoci covid-19. Když se potká s virem v krevním oběhu, vychytá ho a zabrání mu vstupu do buňky. Je tak eliminován dříve, než napadne plicní tkáň. Ale nepomůže už těm, u kterých se nemoc plně rozvinula a dostanou zápal plic. Princip bamlanivimabu je úplně jiný než u látek, jako je remdesivir, které se používají až v pokročilých fázích nemoci, kdy propukne zápal plic.

„V druhé fázi covidu, když má pacient oboustranný rentgenový nález na plicích, vidíme tkáňové poškození virem, ale i bohužel přemrštěné imunitní reakce, kdy jsou plíce velmi výrazně poškozené, ale i srdce, nervový systém a ledviny. Tam musí nastoupit další léky tlumící či modulující imunitu. Je to stále neprobádané pole a pracují na něm výzkumníci z celého světa,“ dodává Vašáková s tím, že léčba pacientů v pokročilých stádií covidu je stále velmi neefektivní.

Jedna dávka léku bamlanivimabu stojí 25 tisíc korun včetně všech nákladů spojených s jeho dopravou do Česka a dalšími provozními výdaji.