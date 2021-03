V úterý Thomayerova nemocnice uváděla, že z celkových 3000 dávek jich bylo podáno pouhých 370, které putovaly do více než 40 zdravotnických zařízení. Sérum se aplikuje infúzí do žíly po dobu jedné hodiny a stačí jedna dávka. Hodinu poté odchází pacient domů.

„Předně je nutné uvést, že první dodávku léku bamlanivimab jsme dostali až ke konci února. Další nemocnice se nám průběžně hlásí, protože drtivá většina nemocnic a lékáren je o tomto léku informována,“ vysvětluje ředitel FTN Zdeněk Beneš. Podle něj je důvodem pomalého vydávání léku úzká indikce pacientů.

Čím dříve, tím lépe

Lék totiž není pro každého. Zabírá pouze v počínajícím stádiu nemoci covid-19, a to u rizikových pacientů, kteří trpí dalšími zdravotními potížemi a hrozí u nich zhoršení zdravotního stavu.

Doba trvání klinických příznaků nemoci nesmí přesahovat sedm dní a doba od zjištění pozitivity testu na covid-19 zároveň nesmí být delší než tři dny. Čím dříve nemocný lék dostane, tím vyšší jsou šance na jeho uzdravení.

Ale nepomůže už těm, u kterých se nemoc plně rozvinula a dostali zápal plic.

Podle Beneše by se zvýšila spotřeba medikamentu, pokud by se rozšířila indikační kritéria na širší okruh lidí. „Může být velmi účinný i u ostatních rizikových pacientů, avšak v současné době je určen pouze pro výše uvedené rizikové skupiny nemocných,“ říká Beneš.

„Chceme zároveň ještě jednou všem nemocnicím připomenout, že pokud budou mít zájem o tento medikament, ať se bez váhání na nás obrátí. Lék máme k dispozici v naší klinické lékárně,“ radí Beneš.

Bamlanivimab podávají například ve Fakultní nemocnice Bulovka v ambulantním režimu chronicky nemocným pacientům, u kterých je riziko těžkého průběhu. „Lék však musí být podán nejpozději do 7 dnů od začátku potíží a nejpozději 3 dny od pozitivního PCR testu," popisuje využití léku pro danou indikační skupinu primářka Hana Roháčová. „Monoklonálních protilátek, které brání vstupu viru do buňky, je celá řada. V současné době je k dispozici právě lék Bamlanivimab, nicméně další léky tohoto typu, tj. s obsahem monoklonálních protilátek, by měly být v Česku k dispozici v průběhu dubna," říká primářka.

Používají jej také například v nemocnici ve Slaném u Prahy. „Podávání léčivého prostředku bamlanivimab je v kompetenci poskytovatelů lékařské péče,“ uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Účinky jsou výborné

Přímo ve FTN zatím tento americký lék podali více než 40 lidem. „Pokud je lék včas a správně podán, tak jsou jeho účinky výborné. U nikoho z těchto pacientů se onemocnění nezhoršilo do nutnosti hospitalizace. Pozitivní zkušenosti mají i ostatní nemocnice,“ hodnotí po bezmála třech týdnech zkušenosti Beneš.

Pokud se člověk nakazí koronavirem a spadá do rizikové skupiny, musí co nejrychleji kontaktovat svého praktického lékaře, který jej případně doporučí do nejbližší nemocnice k podání léku.

Bamlanivimab brání rozvoji nemoci covid-19. Když se potká s virem v krevním oběhu, vychytá ho a zabrání mu vstupu do buňky. Je tak eliminován dříve, než napadne plicní tkáň. Princip bamlanivimabu je úplně jiný než u látek, jako je remdesivir, které se používají až v pokročilých fázích nemoci, kdy propukne zápal plic.

Jedna dávka léku bamlanivimabu stojí 25 tisíc korun včetně všech nákladů spojených s jeho dopravou do Česka a dalšími provozními výdaji. V porovnání s tím, že dokáže zabránit vypuknutí nemoci a případné hospitalizaci, se jeví jako dobrá investice.

Do konce března má přijít ještě dalších tisíc dávek z celkově 12 tisíc objednaných. Do konce měsíce Česko očekává také dodávku léku regeneron, který funguje na podobném principu.