"Na všechna tato oznámení musíme reagovat tak, jak to má být, tedy uzavřením ulic, pokud je to třeba, a uzavřením patřičného prostoru pro případný výbuch. Na místo pak musí s pyropsem přijet pyrotechnik, který bude zjišťovat, zda-li se opravdu jedná o nástražný výbušný systém, či nikoliv," vysvětlil Jan Rybanský.

"Oznamovatel usoudil, že by se mohlo jednat o nástražný výbušný systém. Policisté oboustranně uzavřeli ulici Krakovská pro pěší i pro auta. Následně přijel na místo pyrotechnik," sdělil Deníku policejní mluvčí Jan Rybanský.

