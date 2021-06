Babyboxy v České republice za šestnáct let své existence daly šanci na lepší život 218 nechtěným dětem. Proto městská část Praha 6 zvolila Mezinárodní den dětí jako vhodný termín pro uvedení do provozu nového babyboxu na budově své radnice v Jilemnického ulici. Zařízení nahradilo původní schránku z roku 2010. Babybox v hodnotě přibližně 300 tisíc korun dostala šestka od sdružení Babybox darem.

„Doposud jsme v našem babyboxu přivítali celkem pět dětí: tři chlapečky a dvě holčičky. Každé zde odložené dítě od nás dostalo různé dárky, jakousi základní výbavu do života. A jsme moc rádi, že se jim všem poměrně hladce podařilo najít náhradní rodinu. Adoptivní rodiče s naším úřadem průběžně komunikují. Víme tedy, že se u nich děti mají úžasně,“ řekl radní Prahy 6 pro sociální politiku a zdravotnictví Marián Hošek.

Manipulace je jednodušší

Babybox nové generace má klimatizovaný interiér a automatizovaná dvoukřídlá dvířka. Matka, která se zde rozhodne odložit své dítě, jednoduše zmáčkne zelené tlačítko, aby se jí schránka otevřela. Nemusí tak ručně manipulovat s klikou, jako tomu bylo u původního zařízení.

Uvnitř schránky je umístěn váhový senzor a videokamera, řídící systémy zajišťují nepřetržité monitorování dění v babyboxu. Objeví-li se nový přírůstek, váhový senzor zajistí spuštění alarmu a zařízení automaticky odešle zprávu pomocí SMS či e-mailu na předem určené kontakty. Tím je zajištěno, aby se dítěti co nejrychleji dostala potřebná zdravotní péče.

„Snažíme se o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi. Hrozila by jim tak vážná újma na zdraví nebo smrt,“ vysvětlil Ludvík Hess. Zakladatel babyboxů v České republice získává finance na zařízení od dárců. V současné době u nás funguje 79 babyboxů. Nejvíce dětí jejich prostřednictvím přijala Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to 29.