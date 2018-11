Babišův syn policii neodpověděl. Hamáček: Ministr vnitra nemůže nikoho zavřít

Informační technologie - Informační technologie Administrátor 25 000 Kč

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí Technik IT. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni. Pokud je IT tvým koníčkem a rád pracuješ s novými technologiemi velmi rádi tě u nás přivítáme. Budeš se svými kolegy zodpovědný/ná, jak za interní IT, tak správu u zákazníků., Požadujeme:, min. SŠ vzdělání, ŘP sk. B, odbornou počítačovou zdatnost (administrator) a všeobecný přehled v oboru. K tvým vlastnostem musí patřit spolelivost, samostatnost a zodpovědnost. , Výhodou je znalost VMware prostředí, TCP/IP protokolu., Nabízíme zajímavou práci pro ryze českou stabilní společnost a dobrý pracovní kolektiv. Součástí pozice je služební automobil i k soukromým účelům.. Pracoviště: Ha-vel internet s.r.o.., Komárkova, č.p. 1192, 148 00 Praha 414. Informace: Michal Skotnica, +420 552 305 316.