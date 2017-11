Babiše čekali na Národní třídě protestující. Obvinili ho ze zneuctění místa

S hlasitým odporem několika protestujících se dnes ráno setkal předseda hnutí ANO Andrej Babiš při vzpomínce na Národní třídě. Obvinili ho ze zneuctění pietního místa, připomínali mu jeho údajnou spolupráci s StB a jeho kauzy jako Čapí hnízdo. Podle Babiše mají nárok projevit svobodu slova, což je jedním z výdobytků sametové revoluce. Společnost je dnes ale podle něj proti očekávání lidí z doby před 28 lety příliš rozdělená a polarizovaná.

Babiš dnes jako první z veřejně činných politiků přišel k pietnímu místu na Národní třídě spolu s ministry ze svého hnutí Martinem Stropnickým, Karlou Šlechtovou, Robertem Pelikánem, Danem Ťokem a primátorkou Adrianou Krnáčovou. Uvedl, že pokud dostane šanci sestavit vládu, udělá vše pro to, aby se jím zmiňované nálady ve společnosti zlepšily. Na dotazy novinářů, zda má již vládu pohromadě, uvedl, že není kam spěchat. O podpoře případné jeho vlády komunisty Babiš řekl, že komunisti jsou jediní, kdo přišli s nějakými konkrétními požadavky.

"Teď nám dali Piráti své teze, ostatní strany se s námi o programu nebaví," řekl. Novináři mu připomněli také jedno z hesel 17. listopadu, které znělo Konec vlády jedné strany. Babiš odmítl, že on by při sestavování vlády chtěl uplatnit podobný princip. "Náš problém je, že máme poměrný systém, a ne většinový, to je problém celé Evropy. Pokud bychom měli většinový systém, nebyly by tu žádné takové debaty. To ale nelze srovnávat s totalitním systémem, řekl šéf hnutí ANO.

Při položení květin na místě, kde lidé na 17. listopad 1989 vzpomínají, Babiš uvedl, že lidé v revolučních dnech i poté později podle něj očekávali hlavně svobodu, že budou moci podnikat a cestovat. "Většina věcí se naplnila. Je skvělé, že máme svobodu, svobodu slova, což je vidět všude kolem. Na druhé straně si myslím, že lidé čekali další věci a nečekali, že společnost bude tak rozdělená, tak polarizovaná, že v ní bude tolik nenávisti. To je dneska náš velký problém," řekl Babiš.

Společnost je podle něho rozdělená na příznivce a odpůrce prezidenta Miloše Zemana, příznivce jeho hnutí a na "takzvané demokratické strany, které to tady za 20 let nechaly rozkrást a vytunelovat".