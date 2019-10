Andrej Babiš: Z vládních budov může Praha udělat sociální byty

Úspory na nájemném i na provozu budov, pracovní místa pro obyvatele Letňan, otevření historických objektů veřejnosti, více bytů pro Pražany. To jsou hlavní argumenty, kterými premiér Andrej Babiš a šéfka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu přesvědčují o výhodnosti plánované desetimiliardové investice do výstavby vládního komplexu v pražských Letňanech.

Ministerstvo pro místní rozvoj by se mělo celé přestěhovat do plánované vládní čtvrti. | Foto: Panoramio.com/Mister No