Všeobecná fakultní nemocnice byla otevřena v roce 1790 na základě císařského výnosu Josefa II. o zdravotních ústavech v Rakouském císařství z roku 1781 jako čtvrtá v monarchii. Příští rok si tedy připomene 230 let od založení. Dodnes je tato pražská nemocnice jednou z největších a nejvýznamnějších v republice. Díky spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy je VFN v Praze největším výzkumným medicínským pracovištěm u nás.

Jenže nemocnice se několika tisíci zaměstnanci má mnoho problémů odpovídajících stáří. Budovy z konce 18. století chátrají. VFN navíc sídlí na dvaceti různých místech metropole - od Albertova po Karlov, ale také na Zbraslavi nebo na Strahově. A v minulých desetiletích se nedočkala žádné výrazné investice do svých areálů. To by se po vládní návštěvě mohlo změnit.

„Hlavním problémem nemocnice je extrémní zadluženost, ale máme už plán na její stabilizaci. Tato zadluženost jde ruku v ruce s jednoznačnou podinvestovaností. Vnitřní dluh nemocnice v tomto směru odhadujeme na zhruba šest miliard korun. Příjmy od zdravotních pojišťoven ale nikdy nebudou stačit na pokrytí nutných oprav nemovitostí ani na restrukturalizaci nemocnice. Ta je naprosto závislá na tom, jestli ji podpoří stát,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel David Feltl, který nemocnici vede od letošního února po odvolané Daně Juráskové. Dosud vedl tamní onkologické centrum.

Pavilonový systém je drahý a neefektivní

Feltl po schůzce s Babišem a Vojtěchem také prozradil plány na další - ministerstvem už schválenou - investici ve výši 1,5 miliardy korun na výstavbu sdruženého laboratorního pavilonu a také projekt na dvě nové budovy a ještě jeden monoblok. Sestěhovat by se sem v budoucnu měla třeba urologická či dětská klinika, neurologie, interní oddělení na Strahově a transfuzní stanice na Zbraslavi.

„Samozřejmě čím více, tím lépe,“ poznamenal ředitel Feltl. Samostatně zůstane podle něj určitě porodnice U Apolináře a psychiatrie v budově v Kateřinské zahradě. „Pavilonový systém nemocnice je sám o sobě drahý a neefektivní,“ dodal šéf VFN.

Babiš: Opuštěné budovy by se daly prodat

Podle premiéra Babiše má nemocnice projekt nového objektu předložit do Vánoc. „Opuštěné budovy by se daly prodat. Například dětský areál na konci Nuselského mostu má obrovskou cenu,“ uvedl předseda menšinové vlády, která se opírá o hlasy komunistů. „Na tuto nemocnici se v minulosti zapomnělo a je to škoda. Jsou zde pracoviště, která jsou světovou špičkou. Nemocnice je známá například svými výsledky v onkologii,“ uvedl Babiš s tím, že prioritou je nyní centrální urgentní příjem.

„Investice do Všeobecné fakultní nemocnice považuji za klíčové. Celkové náklady na centrální urgentní příjem, kde bude pohotovost i příjem pacientů ze sanitek, jsme vyčíslili na necelých 300 milionů korun,“ doplnil ministr zdravotnictví. Podle mluvčího nemocnice Filipa Brože už teď probíhají stavební úpravy ve stávajících pavilonech. „Základní kámen nového pavilonu bude položen v létě 2020 a urgentní příjem přivítá první pacienty v průběhu roku 2022,“ informoval mluvčí Brož.