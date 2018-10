Babiš řešil spor na ČVUT. Těsně před volbami to není šťastné, napsal rektor

Informační technologie - Informační technologie Programátor 25 000 Kč

Vývojáři softwaru Software Developer (frontend). Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na hdavis@foxconn.cz, , Budete zodpovědní za budování "klientské" stránky našich webových aplikací. , Měli byste být schopni překládat potřeby naší společnosti a zákazníků do funkčních a atraktivních interaktivních aplikací., Očekáváme, že budete profesionální technik, který se zajímá o nové digitální technologie a snaží se spojit použitelnost s vizuálním designem., Nakonec byste měli být schopni vytvořit pro naši společnost funkční a atraktivní digitální prostředí, které zajistí skvělé uživatelské prostředí., , You will be responsible for building the `client-side' of our web applications. , You should be able to translate our company and customer needs into functional and appealing interactive applications., We expect you to be a tech-savvy professional, who is curious about new digital technologies and aspires to combine usability with visual design., Ultimately, you should be able to create a functional and attractive digital environment for our company, ensuring great user experience., , 5 týdnů dovolené, Notebook, pracovní SIM, Cafeteria, ..., , 5 weeks holidays , Notebook, SIM, Cafeteria, .... Pracoviště: Foxconn drc s.r.o. - místo výkonu práce k žižkovu 851/4, K Žižkovu, č.p. 851, 190 00 Praha 9. Informace: Hana Davis, .