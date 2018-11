Babiš přišel mezi pražské zastupitele ANO. Nacher: O výsledku voleb ani slovo

/ROZHOVOR/ Kdo zná způsob, jakým v byznysu i v politice umí jednat premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, možná by divil se průběhu Babišova setkání s pražskými zastupiteli. Podle poslance a předsedy zastupitelského klubu na magistrátu Patrika Nachera se Babiš k volebnímu propadáku nevyjádřil. Podařilo se to, pochvaloval si Nacher v rozhovoru pro Pražský deník.

Vládní hnutí ANO mělo před říjnovými komunálními a senátními volbami velké ambice. Sám Babiš říkal, jak důležité pro něj je, aby „udělal Prahu“. Jenže když v těsném souboji mezi pěti subjekty obsadilo ANO až páté místo a ztratilo koaliční potenciál, začalo to mezi členy a sympatizanty Babišova politického hnutí vřít.

Předseda vlády vyzval k rezignaci předsedu pražské buňky Jana Říčaře, zastupitelé v čele s Nacherem se za místní organizaci postavili. A třeba primátorka Adriana Krnáčová označila výměnu původního lídra (právě Patrika Nachera) za podnikatele Petra Stuchlíka jako nešťastnou.

„Pozval jsem pana premiéra po zkušenostech z minulého volebního období, kdy pan premiér - tehdy ještě jenom předseda hnutí - přišel jen při potížích. Je podle mě dobré nastavit přímou osobní komunikaci preventivně,“ vysvětlil Nacher, proč Babiše seznámil se dvanácti pražskými zastupiteli. „Mluvili jsme asi hodinu a půl. My jsme mu sdělili, jaká bude role klubu v opozici z hlediska strategie i obsahu. Pan Babiš řekl svoje představy. Měl jsem z toho dobrý pocit,“ dodal.

O důvodech volební porážky jste nemluvili?

Nepadla ani věta, dokonce ani slovo o volebním výsledku nebo o nějaké analýze. Pan Babiš se spíš vyjádřil k tomu, co se minulé koalici pod vedením paní primátorky Krnáčové povedlo. Mluvil také o věcech, které mají přesah do budoucna. Ptal se, proč se nepodařilo umístit Národní galerii do nevyužitého prostoru pod Stalinem na Letné, a zjišťoval také vývoj kolem obchvatu Prahy. My jsme panu Babišovi představili priority v oblasti legislativy, v níž jsme díky přesahu do Sněmovny v hlavním městě nejsilnější. Dalšími důležitými tématy jsou pro nás bydlení a doprava.

Spekuluje se o tom, že na Babišův příkaz by mohl řídit pražskou organizaci neúspěšný lídr Petr Stuchlík. Podobně dostal novou funkci na ministerstvu pražský zastupitel a bývalý ministr financí Ivan Pilný. Co na to říkáte?

Slyšel jsem to od novinářů, jak se říká „chodebně“. Ale jinak o tom nic nevím.

V hnutí vyvolalo bouři také vaše rozhodnutí zaměstnat jako poslaneckou asistentku Radmilu Kleslovou, bývalou starostku Prahy 10 a kdysi vlivnou političku ANO. Komentoval pan Babiš nějak tuhle situaci?

Nevyjadřoval se ani ke Kleslové.

Schizofrenie v koalici

To je skoro až překvapení. Ještě by mě zajímal váš názor na sestavování koalice v Praze. Vítězná ODS kritizuje, že Piráti, Praha sobě a Spojené síly jednají dlouho a programové prohlášení zveřejňují zatím jen po kouskách v médiích. Co vy na to?

I když počítáme s tím, že skončíme v opozici a vládu sestaví strany na druhém až čtvrtém místě, vadí mi tři věci. Za prvé dva lídři (Jan Čižinský a Jiří Pospíšil - pozn. red.) nepřevzali odpovědnost a nebudou sedět v městské radě. Přitom oba lákali pozornost voličů. Jejich hnutí (Praha sobě) či společnou kandidátku (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) lidé volili hlavně kvůli nim, takže podle mě je fér, aby se vlády v Praze aktivně účastnili.

Za druhé?

Rád bych na zastupitelstvu také slyšel vysvětlení, v čem si představují tu změnu, o které se pořád mluví. Jsou tam lidi, kteří byli i v současné koalici (Například radní Jana Plamínková ze STAN nebo zastupitel Čižinský byli součástí Trojkoalice - pozn. red.). Někteří dokonce práci brzdili. Zajímalo by mě, v čem se teď budou chovat jinak. Kromě Pirátů, kteří byli standardní opozicí, vidím v koalici mírnou politickou schizofrenii.

A ta poslední věc?

Je to spíš v osobně-politické rovině. Všech pět stran mělo v komunálních volbách skoro stejný výsledek. Když se někdo nedejbože zraní nebo onemocní, mohou mít v zastupitelstvu strany vlastně stejně mandátů. S námi přitom nikdo nejednal, s nikým jsme se oficiálně nesetkali ani v povolebním vyjednávání. A nemyslím tím už konkrétní schůzky o koalici. Mrzí mě to, protože mi přijde jako slušnost oslovit i případnou opozici.