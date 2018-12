Babiš podpořil miliardovou investici do Kampusu Albertov. Sešel se s rektorem UK

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše se prostřednictvím lídra Petra Stuchlíka nepodařilo „udělat Prahu", tak se Babiš rozhodl, že bude dění v metropoli ovlivňovat alespoň z pozice předsedy vlády. Minulý týden se sešel s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Řešili spolu kampus na pražském Albertově.

„Oba podporujeme tuto skvělou investici. Bude to největší stavba Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let," vyznal se Babiš na twitterovém účtu. Zde také nedávno prezentoval nápad na vybudování vládní čtvrti v Letňanech, magistrátu nabízel výměnou za pozemky Veleslavínský zámek. V debatě Deníku však nový pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) prohlásil, že tuto Babišovu myšlenku nepodporuje.

Premiér a šéf vládního hnutí, které až do říjnových voleb disponovalo většinou i v pražské radě, si při jednání o nové budově Národní galerie vyjádřil, že by chtěl v Praze „něco významného". Nyní by se díky plánovanému projektu pro vědce a studenty mohl dočkat. Profesor Zima mu Kampus Albertov detailně představil.

Genius loci bude zachován

„Vědecko-výzkumná centra Biocentrum a Globcentrum by se vědcům a studentům měla otevřít v roce 2022. Náklady na pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK se odhadují na 2,5 miliardy korun a budou financovány ze státního rozpočtu," píše se na oficiálních stránkách nejstarší vysoké školy v Česku.

Už před dvěma lety oznámilo vedení Univerzity Karlovy (UK) vítěze architektonické soutěže. Vyhrálo studio Znamení čtyř - architekti. „Porota dbala na to, aby podoba nového vědeckého centra vhodně doplňovala historický ráz Albertova a byl zachován jeho genius loci," uvedl rektor Zima. Pro budovu Globcentra, kde by měla vzniknout i menza, se počítá s kapacitou přes tisíc zaměstnanců a zhruba 850 studentů. Objekt Biocentra má sloužit šesti stovkám vědců a pedagogů a přibližně stejnému počtu studentů.

„V současné době vše nasvědčuje tomu, že plánovaný termín dokončení 2022 je reálné stihnout. Samozřejmě to však ale závisí na řadě faktorů, například včasném získání územního rozhodnutí či stavebního povolení. Nicméně projekt pokračuje podle harmonogramu a věříme, že daný termín stihneme," napsal Pražskému deníku Petr Podzimek z tiskového oddělení univerzity.