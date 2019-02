Ambiciózní plán premiéra Andreje Babiše na výstavbu vládní čtvrti v Letňanech narazil na seznam podmínek, který mu předložil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Deník má k dispozici Babišův dopis, z něhož vyplývá, že je považuje za nesplnitelné.

„Pokud by stát v plném rozsahu vyhověl všem Vašim požadavkům, znamenalo by to porušení platné právní úpravy. Jistě pochopíte, že to nemohu akceptovat,“ píše premiér primátorovi.