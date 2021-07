Nová onkologická nemocnice nazvaná Český onkologický institut má vzniknout v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Plánují se také čtyři výzkumné ústavy, z nichž jeden se zaměří na rakovinu, a vzniká národní plán boje s rakovinou do roku 2030, oznámili nedávno Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a další zástupci nemocnic a zdravotních pojišťoven. Budova Českého onkologického institutu má podle dřívějších informací vyjít asi na sedm miliard korun.

„Jestliže řekneme, že někde vystavíme budovu, která bude mít 200 lůžek, tak nemáme vůbec představu o tom, jakou kapacitu bychom potřebovali,“ řekl Svoboda. Problémem podle něj také je, že je tím ohrožena výstavba traumatologického pavilonu ve vinohradské nemocnici. Ředitel nemocnice Petr Arenberger dříve uvedl, že projekt traumacentra se neupozaďuje, a jakmile budou další prostředky k dispozici, bude se mu dále věnovat.

Centrum je podle Svobody věcí k diskusi odborníků. „Abychom zachovali to, co už dneska funguje, že máme onkologickou péči distribuovanou v jednotlivých velkých centrech a nemocnicích,“ poznamenal Svoboda. České onkologické výsledky jsou podle něj srovnatelné se špičkovými evropskými výsledky.

„Doprošování“ pacientů v Praze

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek uvedl, že prioritou Spolu je vybudovat kvalitní komplexní onkologické centrum v každém kraji, aby se lidé nemuseli „doprošovat v megalomanském centru v Praze.“

Podle místopředsedy sněmovního zdravotnického výboru Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) bylo v regionech do rozvoje onkologické péče investováno hodně peněz a za posledních deset let se její úroveň výrazně zvýšila. „Centrum, které bude mít 200 lůžek, nemůže obsáhnout péči pro polovinu České republiky,“ řekl. Existuje riziko, že se personálně vyprázdní některá onkologická centra v krajích, což by bylo ohrožením regionální péče.

Rozvoj onkologické péče je podle Kaňkovského důležitý, musí ale být v souladu s odbornými společnostmi a vývojem ve světě.

Rakovina je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí po nemocích srdce a cév. Ročně je diagnostikováno kolem 85 000 nových případů a 27 000 lidí nádorům a dalším typům rakoviny podlehne.

Na investice v oblasti onkologie šlo od roku 2017 asi pět miliard korun z národních i evropských peněz. V plánu je využít asi dvě miliardy z evropského programu REACT a z Národního plánu obnovy deset miliard korun na posílení onkologické prevence a péče.