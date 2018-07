Babiš mě nikam nedosadil, říká nový primátorský kandidát ANO Petr Stuchlík

„Jsme skvělý tým a já nabízím zkušenost s řízením velkého týmu,“ poznamenal Stuchlík v rozhovoru pro Pražský deník k volební spolupráci s kolegy včetně Nachera, kterého odsunul na druhé místo kandidátky. Finančník se prezentuje jako někdo, kdo dobře zná velké i malé problémy Prahy, kde vyzkoušel život v několika rozličných čtvrtích.

Kdy jste dostal nabídku vést kandidátku hnutí ANO v Praze a od koho?

Jednu červnovou neděli mi zavolal pan premiér a pozval mě na večeři. Ta byla velmi dlouhá a příjemná. V průběhu té večeře jsme se dostali i k možnosti mé kandidatury. Pár dní jsem přemýšlel, zvažoval to, ale protože ta nabídka přišla ve správnou chvíli, přijal jsem ji. No a pak už to šlo vcelku rychle. Představil jsem se pražskému hnutí, potkal se s krajskou organizací i oblastí, a mluvil o své vizi. No a částečně jsem se zúčastnil i finální tvorby kandidátky, což byla dlouhá, náročná, ale poctivá debata. Výsledkem je podle mě skvělá kandidátka se silnou trojkou na čele. Znám se delší dobu jak s Ivanem Pilným, tak s Patrikem Nacherem. Ten přináší zkušenosti z komunální politiky, vždycky bojoval za problémy obyčejných lidí. Ivan Pilný vedl ministerstvo financí a před tím byl globálním manažerem u Microsoftu. No a já? Mám zkušenosti s řízením velkého množství lidí, hledáním konsenzu a snad i ten potřebný drive.

Napadlo vás někdy před tím červnem, že byste vstoupil do politiky a ucházel se o tak významný post, jako je primátor Prahy?

Poslední tři roky jsem studoval na Harvard Business School. A tam jsem začal přemýšlet o tom, že pokud jsem měl v životě štěstí, dokázal vybudovat velkou společnost a vydělat peníze, tak bych měl něco vrátit společnosti, která mi umožnila můj úspěch. Ve skeptickém Česku se to moc nenosí, je to americký styl. Jsem ale přesvědčený o tom, že by takových lidí mělo být víc. Sice chápu, proč se lidem do politiky nechce, ale na druhou stranu právě lidé, kteří v něčem uspěli, mohou Prahu i celé Česko posouvat dál.

Proč byste měl ale řídit zrovna Prahu?

Prahu miluji a z Harvardu si odnáším i to, že ji globálně každý zná snad úplně každý. Zároveň právě teď finišujeme s prodejem společnosti Fincentrum strategickému investorovi. Když se tyto okolnosti sešly s nabídkou od pana premiéra a skvělým týmem na kandidátce, tak jsem nabídku přijal. Kdyby přišla o rok později, tak by to možná bylo pro mě lepší. Měl bych čas si odpočinout. Ale tak to v životě nechodí.

Od byznysu si tedy teď dáte pauzu?

Samozřejmě. V okamžiku, kdy jsem přijal místo v čele kandidátky, tak můj čas od rána do večera věnuju Praze. Jdu do politiky s cílem něco změnit. Uvidíme, jak volby dopadnou, ale případně i v opozici se dá pomáhat a být konstruktivní.