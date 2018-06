Pořadatel mítinků proti Babišovi: Oslovili jsme i pana Hamáčka. Ani neodpověděl

/ROZHOVOR/ V úterý svolalo hnutí Milion chvilek pro demokracii jeden z největších protestů proti chystané vládě Andreje Babiše s podporou komunistů. Šéf hnutí ANO, který bude podruhé premiérem, demonstraci s názvem jednou provždy shodil jako mítink těch, co neuspěli ve volbách. "Neprotestujeme proti výsledkům voleb, ale proti chování vítězů a proti nedemokratickým principům," řekl v rozhovoru pro Pražský deník organizátor Mikuláš Minář.

Jak je spokojen s akcí?

Jsem spokojen naprosto. Předčilo to naše očekávání. Přišlo víc lidí, než jsme čekali. Předpokládali jsme zhruba deset tisíc. Možná jich bylo až dvacet tisíc. Atmosféra byla skvělá. Výběr hostů byl dobrý. Zazněly důležité věci od odborníků. Mám z toho radost.

Policie nechtěla sdělit přesné číslo demonstrantů. Vy máte nějaký přesnější odhad?

Myslím, že je to mezi patnácti a dvaceti tisíci. Policisté se většinou drží docela u země. Navíc lidé se tam během těch tří hodin prostřídali. Ale zkusíme počet demonstrantů zjistit od operátorů.

Při minulých protestech podpořili Prahu i obyvatelé jiných měst. Jak to bylo tentokrát? Přišlo mi to ve srovnání s minulými demonstracemi trochu slabší.

Zjistíme to během středy. Koordinátoři nám mají posílat, jak to vypadalo u nich. Ale mám zprávy, že třeba ve Vodňanech, odkud pocházím, a v okolních menších obcích se sešly desítky lidí.

Co říkáte na reakce politiků, proti kterým zazněly kritické hlasy? Jiří Ovčáček na Twitteru o vaši akci říkal, že "Milion chvilek nenávisti k občanům za radostného potěšení mediálního mainstreamu proběhl." Podle něj čas skutečné demokracie nastává až se druhým jmenováním Andreje Babiše předsedou vlády.

(smích) Asi to ani nebudu komentovat. Je to skoro přesná replika toho, jak pan Ovčáček hodnotil minulé demonstrace. My neprotestujeme proti výsledkům voleb, ale proti chování určitých osob. To, že bude podruhé jmenovaný trestně stíhaný premiér, spolupracovník StB a navíc hrozí, že opět bude vládnout v demisi, protože nezíská důvěru poslanecké sněmovny, moc demokratické není. Takhle se prostě demokraté nechovají.

A jak hodnotíte Babišovu reakci, který úterní protest označil "za mítink politiků, kteří neuspěli ve volbách a v prezidentské volbě"?

Čekali jsme, že tohle řekne. Skoro se divím, že nepřidal něco v tom smyslu, že akci zorganizovala opozice. Ale věděli jsme, že to smázne. Jenže přišlo tam několik tisíc občanů, byli tam i odborníci. Bohužel se zase objevila snaha to zredukovat na mítink pár politických zoufalců.

Na druhou stranu nebyla podle vás chyba zvát tam některé politiky? Na některých předešlých akcí pod hlavičkou iniciativy Milion chvilek pro demokracii nikdo nevystupoval.

Ne, chyba to nebyla. (důrazně) Minule jsme chtěli ukázat, že nás neplatí opozice, že akci zorganizujeme sami. Ale spousta lidí nás za to kritizovala, že nemáme žádnou vizi, program a že musíme být propojení s politikou, protože z ulice nic nezmůžeme. Rozhodli jsme se, že pokud budou zastoupeny všechny demokratické strany, které jsou v parlamentu, tak je pozveme. To byla naše podmínka. A oni nemluvili o stranách, ale o tom problému. Jsme rádi, že tím, jak společně vyšli na pódium, demonstrovali jednotu.

Sociální demokracii zastupoval Jiří Dienstbier, ČSSD přitom jedná o vstupu do Babišovy vlády, probíhá referendum. Neuvažovali jste o pozvání někoho, kdo není v "opozici" vůči vlastní straně? Někomu zase nesedí osoba Jiřího Pospíšila, předsedy TOP 09.

V každé straně se vám někdo může nelíbit, tuhle námitku chápu. Ale chtěli jsme najít politiky, kteří nejsou naklonění spolupráci s KSČM. Pozvali jsme i odborníky, lidi z kultury. Ze sociální demokracie jsme oslovili pana předsedu Hamáčka, ale ten ani neodpověděl. U pana Dientsbiera to byl znak odvahy. Jsme rádi, že přišel.

Co bude dál? Akce s názvem Jednou provždy! měla být vyvrcholením vaši snahy.

To se uvidí podle společenského dění. Možná to bude ještě horší. Pokud usoudíme, že je potřeba nemlčet, tak něco uspořádáme. A sběr podpisů pokračuje. Kdo ví, kde se zastaví, nebo kolik bude mít signatářů za rok.