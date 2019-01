PRAHA - Další krok na podporu chodců a cyklistů připravili lidé sdružení viniciativě Auto*Mat. Poté, co sdružení vyzvalo křešení nedostatků v dopravě cyklojízdou, začalo nyní shromažďovat podpisy pro svých Pět bodů pro Prahu. Tuto výzvu chtějí její organizátoři po Týdnu mobility předat představitelům pražského magistrátu

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Budeme požadovat, větší bezpečnosti ulic a skutečnou proměnu naší metropole vměsto pro lidi,“ uvedli za iniciativu společně Martin Mareček, Tereza Vohryzková a Michal Křivohlávek.

Rok práce úředníků pod drobnohledem

Pod petici se mohou lidé podepsat přes webovou stránku http://www.auto-mat.cz/vyzva/ nebo osobně na některé zakcí Auto*Matu. Ty společně sprvní fází výzvy vyvrcholí 16. až 22. září na Evropském týdnu mobility. Po jeho skončení poputuje první část podpisů do rukou magistrátu.

„Výzva však bude mít více fází a bude trvat až do září 2008. Po celou její dobu budeme sledovat postup magistrátu a po roce jej lidem zhodnotíme,“ popsal Michal Křivohlávek. Po celý rok chce Auto*Mat shromažďovat také podpisy pod výzvou Pět bodů za Prahu. Pod ni se do dnešního odpoledne podepsalo více než 500 lidí.

Body požadují dlouhodobou koncepci

„Pět bodů Auto*Matu pro Prahu jsou drobná nápady, které nevyřeší všechny problémy. Jsou to ale reálně a snadno proveditelné kroky. Pokud knim město přistoupí, zlepší to naladění celé dopravní koncepce,“ uvádí organizátoři. Podle nich by magistrát měl vypracovat dlouhodobou koncepci pro podporu pěších a cyklistů, změnit režim některých křižovatek a jednosměrných ulic a budovat infrastrukturu pro cyklisty při rekonstrukcích.