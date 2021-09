Od čtvrtka bude v ulicích pojízdný cykloservis, nabízející základní servis kol zdarma. Každý den je Pražanům k dispozici na dvou místech současně (většinou odpoledne), přičemž premiéru má pod Barrandovským mostem a na Podolském nábřeží. Pro cestující vlakem přichystala na čtvrtek čtveřice menších pražských nádraží informační „snídani na peróně“, při níž se vedle kávy nebo štrůdlu budou nabízet novinky z pražské železnice. „Akce láká cestující, aby místo auta použili vlak, kde se mohou nasnídat zdarma a v klidu,“ uvedli v pozvánce organizátoři kampaně v čele s hlavním městem.

Vyvrcholením programu bude celodenní „open-air festival“ Mobility day aneb oslava zdravé dopravy na Náměstí Republiky. Akce se koná ve středu 22. září. Připravené jsou rozhovory s odborníky o pohybu po městě, debata o druzích dopravy, BMX show, dopravní divadlo pro děti i závěrečný koncert. Na místě bude možné navštívit stanoviště s tělesnou diagnostikou a poradenstvím ohledně zdravého životního stylu, dopravní hřiště pro koloběžky, workshop bezpečného dopravního chování nebo si vyzkoušet virtuální projížďku na kole po ulicích Prahy a Wroclawi.

Mezi dalšími „lákadly“ Evropského týdne mobility je výstava dopravních prostředků na alternativní pohon na Mariánském náměstí, Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty v Muzeu Policie ČR, přednáškové (páteční) dopoledne na téma bezbariérovosti nebo Den bez aut, který tentokrát pořádají čtyři městské části.

Do práce na kole

V rámci kampaně probíhá od začátku týdne a celkem popáté v zářijovém termínu také další výzva spolku AutoMat Do práce na kole. Do středy se do ní přihlásilo kolem sedmi stovek jedinců. „Rostoucí zájem o naše výzvy, kterým dominuje ta květnová, je vedle čísel z pouličních měřičů dokladem stoupající popularity bezmotorové dopravy. Nově nabízíme účastníkům výzvy mobilní aplikaci. Anonymizovaná data z ní využijeme i pro návrhy dalšího rozvoje městské infrastruktury pro cyklisty a pěší,“ sdělila Pražskému deníku Anna Kociánová z AutoMatu.

Ten zároveň pomáhá s organizací sousedských slavností Zažít město jinak. Ochutnávky dobrého jídla, umění nebo řemesel v „komunitním duchu“ chystají stovky místních organizátorů po celé Praze. V některých „velkých“ městských částech je na výběr i třeba z desítky lokalit. Nově se mezi nimi objeví mimo jiné ulice Ve Smečkách, kterou má řada lidí spojenou primárně s drogami či prostitucí.

„Chceme ukázat, že se v ní nachází i spousta jiných, hezčích a zajímavějších míst,“ řekla lokální koordinátorka sobotního festivalu Klára Šuhajová, která pracuje pro neziskovou organizaci Pohoda. Ve Smečkách sice podle Šuhajové už nežije mnoho rezidentů, zato tam ale sídlí řada pozoruhodných „sociálních“ podniků.

„Festival Zažít Smečky jinak má mimo jiné za cíl podpořit kavárnu Bílá vrána, zaměstnávající lidi s postižením, chráněné dílny Inspirace a JEDNA BEDNA, Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana a spoustu fajn rodinných podniků, které utrpěly kvůli pandemii,“ dodala Šuhajová. K organizátorům sousedských slavností se letos opět připojilo například i žižkovské Kino Aero. Kromě jiného nabídne návštěvníkům možnost „přičichnout si k filmovým profesím“.

Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) považuje kampaň pro „ekologickou dopravu“ za důležitou i vzhledem k tomu, že množství automobilů v pražských ulicích po „covidovém“ roce 2020 opět roste a je na historickém maximu. „Tuto kampaň pořádá Evropská komise již od roku 2002 s cílem podpořit šetrné formy dopravy a přispět tak nejen k příjemnějšímu a zdravějšímu prostředí ve městě, ale i zdraví jeho obyvatel. Pojďme si tento týden vyzkoušet jiný dopravní prostředek při cestě Prahou a zažít zase trochu jinou perspektivu pohybu po městě,“ prohlásil Scheinherr.