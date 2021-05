Letos nejen Do práce na kole. Spolek AutoMat nabízí zdravější způsob dopravy

Spolek AutoMat i letos vyzývá, aby se každý vydal Do práce na kole. Zatím se přihlásilo přes dvacet tisíc účastníků, což činí v pořadí jedenáctý ročník rekordním. Po celý květen se lidé budou dopravovat do zaměstnání na bicyklech. A nejen to, vzhledem k současné situaci se totiž počítají i cesty do přírody, na nákupy nebo třeba se psem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Monika Dorňáková

Volnější silnice, nedostatek pravidelného pohybu, podpora budování cykloinfrastruktury a také zájem o aktivní a udržitelnou dopravu. To jsou hlavní motivace více než 20 tisícovek registrovaných účastnic a účastníků výzvy Do práce na kole 2021. Ti poprvé vyrazí do ulic v sobotu a celý měsíc se budou nejen do práce, ale třeba i do přírody dopravovat „na vlastní pohon”. Cyklistů výrazně přibylo. Vážných nehod měli méně Přečíst článek › „Kromě změny dopravních návyků chceme motivovat k pohybu na čerstvém vzduchu,“ řekl koordinátor výzvy Jan Haruda. Ze závěrečných dotazníků pro účastníky vyplývá, že v mnoha případech lidé u aktivních způsobů dopravy zůstávají i po ukončení akce. V Praze se za poslední rok zvýšil počet cest vykonaných na kole o více než třicet procent oproti roku 2019. Letos je k dispozici nová mobilní aplikace Výzvy Do práce na kole se pravidelně účastní více než 50 % žen. Podle průzkumů právě ženy pociťují obavy o svou bezpečnost v provozu více než muži. I to je jeden z důvodů proč se spolek AutoMat dlouhodobě věnuje mimo jiné také tématu bezpečnosti cyklistů ve městech. Miliony mají podpořit rozvoj cyklotras. Přednostně i Vltavskou cestu do Mělníka Přečíst článek › Proto jsou jedním ze zásadních přínosů výzvy Do práce na kole anonymizovaná data o trasách účastníků, která spolek AutoMat využívá v jednání s městy o zlepšování infrastruktury pro pěší a cyklisty. K snadnějšímu zaznamenávání vykonaných cest, a tedy i vyššímu počtu získaných dat, přispěje letos zbrusu nová mobilní aplikace Do práce na kole. „Z tzv. analýzy tras průjezdů poznáme, jak často a hojně cyklisté projíždějí daným místem, a můžeme to srovnat třeba s místy nejčastějších přestupků či nehod a hledat řešení,” sdělil Jan Haruda. Až tři sta kilo. Elektrokola přepravují zásilky i na paletách Přečíst článek ›