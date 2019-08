Čtvrt roku zmatků je možná poněkud silný výraz, ale každopádně lidé budou muset být ostražití. Platí to pro pasažéry, kteří pro cestování využívají autobusový terminál na Zličíně. Tam se chystají rozsáhlé změny související s kompletní rekonstrukcí povrchu komunikací; vozovek a zčásti i navazujících chodníků.

Deníku to sdělila Hana Pohanová z Dopravního podniku hl. m. Prahy. Připomněla, že tříměsíční práce jsou rozděleny do tří etap – přičemž k té první nastoupí pracovníci firmy Hochtief už 19. srpna. Stanoviště autobusů všech příměstských linek zařazených do systému Pražské integrované dopravy (PID) budou v rámci terminálu přesouvána podle postupu prací při jednotlivých etapách.