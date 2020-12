Konec posledních autobusů z Vysokého Mýta, které v Praze ještě jezdí pod původní českou značkou Karosa, oznámil DPP v tiskové zprávě. V pátek vyjede celkem 14 vozidel tohoto typu, dispečeři je nasadí na ranní a odpolední špičky na vybrané spoje linek 103, 123, 162, 165, 169, 175, 182, 185, 191 a 225. Cestující a fanoušci veřejné dopravy se tedy mohou se staršími vozidly, jež mají při této příležitosti na přední straně speciální polepky, symbolicky rozloučit.

„Karosy z pražské MHD ale nezmizí úplně, od této soboty bude DPP vozy B 951 i kloubové verze B 961 nasazovat o víkendech a svátcích v rámci retroprovozu na vybraných spojích linek 180 a 213. Vyřazené karosy i náhradní díly na ně si zájemci budou moci v nejbližších dnech zakoupit obálkovou metodou na webu DPP,“ oznámila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. K dispozici budou také náhradní díly (repasované i nové).

Podle DPP bude nyní naprostá většina flotily autobusů městské hromadné dopravy splňovat normu EURO 5/EEV nebo nejnovější EURO 6. S normou EURO 4 zbývá DPP posledních šest vozidel.

„Rozloučením s karosami v pražské MHD sice končí jedna éra, ale znamená to začátek éry jiné, modernější. V Praze budeme mít od soboty 100 procent bezbariérových autobusů na všech městských linkách,“ řekl Adam Scheinherr (Praha sobě), primátorův náměstek pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

SOLARISY ZÍTRA POPRVÉ VYJEDOU DO PRAŽSKÝCH ULIC I Čtyři nově pořízené autobusy Solaris Urbino 10.5 zítra poprvé vypravíme do pravidelného provozu.

?➡ Do konce roku do provozu postupně nasadíme všech 20 objednaných autobusů. Kromě linky 138 pojedou také na lince 101. pic.twitter.com/Z1Xt3cyaQw — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) December 3, 2020

Karosy mnoho let tvořily základ autobusové flotily pražského dopravního podniku. „Díky vyřazení starších vozidel dosáhneme historicky nejnižšího průměrného věku naší autobusové flotily – a to 5,5 roku a snížení průměrných emisí NOx o 66 procent a průměrných emisí pevných částic dokonce o 80 procent za uplynulé tři roky,“ uvedl Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

Michal Kolek řídil karosu po Praze a okolí dvacet let, a zmocnily se ho proto pocity téměř nostalgické. "Pro řidiče byly velmi pohodlné, měly skvělé odpružení. Mnohem lépe se s nimi zajíždělo k zastávkám než s nízkopodlažními autobusy. Také snáze projížděly klikatými silnicemi po vesnicích. Byly zkrátka postaven tak, aby zvládly i horší cesty. Z pohledu cestujících jsou ale jejich schody vysoké a pro vozíčkáře nepoužitelné," řekl Pražskému deníku.

"Doba jde dopředu, karosa už si odsloužila svoje. Bude mi moc chybět," přiznává Kolek.

Retroprovoz na linkách 180 a 213 začne od soboty. V jeho rámci dojde ke střídání celkem sedmi vozů (Karosa B 951, B 961, Irisbus City Bus 12M a případně Irisbus Citelis 12M).

Karosy jezdily v Praze od roku 1948

Karosa byla téměř výhradním dodavatelem autobusů pro DPP od roku 1948 do roku 2006, kdy největší magistrátní firma zakoupila poslední vozy Karosa B 951E. Karosa B 951 navázala na typ B 930 a oproti předchůdci byla výrazně modernizována, především v technologii výroby. Znamenalo to opuštění desítky let praktikovaného způsobu montáže už hotových a nalakovaných jednotlivých dílů karoserie k sobě, tj. bočnic, střechy, obou čel a nosného roštu.

U Karos B 951 byl nově nejdříve zkompletován celý skelet vozové skříně i podvozek autobusu, až poté byly ponořeny do kataforické lázně, tedy velmi moderního způsobu aplikace antikorozní ochrany. Tato novinka přinesla výrazné prodloužení životnosti nosných částí autobusu. Boční oplechování bylo nově ke skeletu lepeno místo předchozího bodového sváření, překrytého lištami, čímž se opět eliminovala místa pro vznik koroze.

Teprve poté byl nalakovaný skelet autobusu vybavován agregáty, elektroinstalací a příslušenstvím. Později výrobce i všechna boční skla autobusů řady B 950 do karoserie vlepoval. Vizuálně se Karosy B 951 od předchůdců vyznačovaly odlišným provedením zadního panelu s lepším využitím vnitřního prostoru. Změna vlastníka vysokomýtské automobilky znamenala také změnu osazovaných motorů – do Karos B 951 se montovaly výlučně hnací agregáty rodiny Iveco.

Dopravní podnik v letech 2002 až 2006 nakoupil celkem 131 standardních autobusů Karosa typů B 951 a B 951E. První vůz odstavil loni v dubnu po šestnácti a půl letech provozu. Karosy B 951 a 951E byly poslední vysokopodlažní autobusy, které DPP pořídil do své flotily a zároveň poslední, které nesly značku Karosa.

Souběžně s nimi DPP již od roku 1996 pořizoval také plně nízkopodlažní autobusy Irisbus City Bus a Citelis. Poslední „vysoké“ karosy byly určeny převážně k obsluze příměstských linek, případně k posilám přepravních špiček na nejvytíženějších městských linkách. U některých autobusů typu B 951 dopravní podnik v Ústředních dílnách v Hostivaři zrealizoval větší opravy karoserií, aby jim prodloužil životnost.

První nízkopodlažní autobusy ve flotile DPP se objevily už na podzim roku 1994, kdy společnost zakoupila dvě vozidla Neoplan N4014/3, ev. č. 3001 a 3002. Zajímavostí je, že kompletaci obou vozů si DPP dokončil ve svých Ústředních dílnách v Hostivaři.

V roce 1995 dopravní podnik zakoupil ještě třetí Neoplan N4014/3 ev. č. 3003. Vzhledem k jejich poruchovosti začal DPP od roku 1996 nakupovat první sériové nízkopodlažní autobusy Irisbus City Bus. První dva neoplany vyřadil z flotily v roce 2006, poslední v roce 2007.