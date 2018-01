Autobusová zastávka Květnová se přesune. Kvůli havárii vody

Zastávka Květnová se od dneška až do odvolání dočasně přesouvá. Důvodem je havárie vody. Změna se dotkne autobusových linek 103 a 914. O změně informoval pražský dopravní podnik na svých stránkách.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Ve směru Ládví se zastávka přemístí do ulice Kučerova a to asi 50 metrů před křižovatku s ulicí Hřenskou. Ve směru Březiněves se zastávka přesune do ulice Květnová, ovšem 50 metrů před křižovatku s ulicí Hřenskou.