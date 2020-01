„Řidiči autobusů nejsou, v současné době není o tuto pozici zájem. Omezení je v lednu a v únoru, kdy je obecně v MHD nižší počet cestujících oproti ostatním měsícům. Pokud by se neomezovalo, mohlo by se stát, že v listopadu bude nutné rušit autobusové linky, protože spoje nemá kdo řídit,“ uvedl Ropid prostřednictvím oficiálního twitterového účtu v jedné z diskuzí, která se týkala linky 123.

„Ta linka jezdila narvaná už s předchozími intervaly!“ stěžuje si uživatelka sociální sítě na autobusy jezdící trasu Na Knížecí – Šmukýrka. Podle městské společnosti však není současné dočasné opatření v tomto případě tak drastické: „Došlo k prodloužení intervalu ráno a odpoledne ze 7,5 na 10 minut (místo osmi spojů za hodinu jede šest), dopoledne pak z 15 na 20 (místo čtyř spojů tři). A to za cenu, že v pracovní den nadále jezdí většina spojů až k metru Anděl.“

Tato twitterová výměna názorů dokonale ilustruje napjatou situaci v pražské MHD. Tramvaje i metro jezdí normálně, úpravy jízdních řádů se týkají pouze autobusů. Cestující však ještě občas tápou, někdy musí seškrabávat námrazu ze zastávek, aby se vůbec dozvěděli, jak dlouho budou na svůj spoj čekat. Hodně lidí si pak stěžuje, že v důsledku „prázdninového“ provozu jezdí autobusy přeplněné.

Chápeme, že nikdo nespí zimním spánkem

„Budeme za chvíli cestovat jako prasata na porážku?“ pokládá řečnickou otázku jeden z facebookových uživatelů pod příspěvkem, který zveřejnil Ropid na své stránce Pražská integrovaná doprava (PID). Zástupci magistrátní firmy píší, že v lednu a únoru využívá MHD o 15 procent méně lidí než v listopadu a prosinci. Podobné úpravy už Praha navíc v minulosti udělala.

„Samozřejmě chápeme, že nikdo z nás nespí zimním spánkem a všichni se potřebujeme dostávat do práce, proto doufáme, že tyto úpravy v provozu linek pochopíte především ve vztahu k řidičům a dalšímu provoznímu personálu,“ uvedl Ropid s tím, že zaměstnanci autobusových dopravců si mohou díky nižší poptávce po přepravě dopřát trochu více odpočinku a budou mít síly v době, kdy poptávka zase poroste.

Jenže ne všichni projevili dostatek pochopení. „Nemohl by dopravní podnik vyřešit nedostatek řidičů než plkat o malém počtu cestujících, ono mrznout na zastávce ráno pětadvacet minut je fakt super,“ ironicky hodnotí jedna z diskutujících. K tomuto pohledu na situaci se přiklánějí i někteří další, kteří tvrdí, že by bylo logičtější, kdyby intervaly v zimě zůstaly kratší („protože se nikomu nechce mrznout na zastávkách dlouho, a proto berou třeba auta“) a v létě by delší čekání cestujícím tolik nevadilo, když je teplo. „Dá se také jít pěšky nebo jet na kole,“ dodává facebookový uživatel.

Nedává smysl jezdit maximum

Ropid také čelí kritice kvůli tomu, že v příspěvků používá graf zobrazující počet cest v metru během roku 2018 a statistika se může interpretovat různě, navíc data trochu zkreslují turisté mířící do hlavního města na vánoční trhy či na silvestrovské oslavy. Pár kritiků pochybuje i nad tím, že všichni řidiči chtějí mít volno zrovna v zimě.

„Většina cestujících z povrchové dopravy se do metra dostane a graf ukazuje, kolik lidí se ve městě pohybuje. Navíc v metru klesá poptávka většinou méně než v povrchové dopravě, tam je v mnoha úsecích pokles nad 20 procenty,“ oponuje Ropid.

„Všichni řidiči určitě nechtějí mít volno v zimě, ale pokud jezdí méně lidí, nedává smysl jezdit maximum. Loni se jezdilo v lednu i únoru maximum a nakonec bylo nevyhnutelné omezovat provoz v listopadu a prosinci, kdy jezdí cestujících nejvíce,“ dodává magistrátní firma s tím, že takovou situaci už nechce opakovat.