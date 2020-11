Do Prahy dorazilo prvních pět nových midibusů od Solarisu, vyjedou v prosinci

Do garáží Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) ve Vršovicích dnes dorazilo prvních pět nových autobusů Solaris Urbino 10,5 Midibus+. Do provozu by se měly dostat letos v prosinci. Kvůli pandemii koronaviru budou probíhat dokončovací práce přímo v Praze.

Nové midibusy Solaris Urbino pro pražský dopravní podnik.. | Foto: DPP / Daniel Šabík