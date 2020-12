„Prodloužení opatření jsme projednali se všemi koaličními partnery a jsem rád, že jsme mohli dát politiku stranou a pobavili se věcně bez emocí nad fakty a reálnými přínosy. Budeme pokračovat ve věci, která pomáhá všem Pražanům při pohybu městem. Děláme to pro chodce, lidi v městské hromadné dopravě i řidiče,“ uvedl pražský radní Scheinherr na facebookovém profilu dva dny před Vánocemi.

V příspěvku hodnotí na základě konkrétních dat pozitiva změny dopravního režimu, pro který se koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) rozhodla letos v květnu. Smetanovo nábřeží se rázem stalo jedním z hlavních témat pražské komunální politiky, municí pro kritickou palbu ze strany opozice i jádrem sporu mezi magistrátem a vedením centrální městské části.

Praha 1 si nakonec „vykřičela“ alespoň odstranění žluto-černých betonových zábran a další úpravy, které zlepšily celkový estetický dojem. Jenže z původního záměru – pomoct restauracím a kavárnám na Smetanově nábřeží v době koronavirové krize instalací zahrádek – nezbylo vůbec nic. Posezení nelákalo (téměř) nikoho ani během parného léta a když na podzim v rámci protiepidemických vládních opatření podniky musely zavřít a restrikce v souvislosti s virózou covid-19 zrušily kulturní akce, tak uzavřený jízdní pruh posloužil alespoň jako prostor pro venkovní výstavu. Na židle a stolky z magistrátního projektu však v zimních měsících sedal jen déšť a sníh…

Nad aktuálním stavem Smetanova nábřeží se podivil na začátku prosince i žižkovský exstarosta a nyní opoziční zastupitel Prahy 3 Alexander Bellu (ODS). Právě občanští demokraté coby nejsilnější opoziční strana na magistrátu a součást koalice v Praze 1 patří od začátku k nejhlasitějším kritikům „Scheinherrova“ nápadu.

Také proto primátorův náměstek, který má na starosti dopravu, zveřejnil přínosy kontroverzního řešení. „Ze zrušení levého odbočení z mostu Legií nejvíce těží lidé v tramvajích. Automobily totiž odbočováním na Smetanovo nábřeží neblokují protijedoucí tramvaje směrem z Národní třídy,“ napsal Scheinherr s tím, že přes křižovtku jezdí všechny pražské páteřní tramvajové linky (2, 9, 17, 18 a 22) a oblastí denně projede 86 tisíc lidí. „V průměru jen na této křižovatce každý spoj ušetří 30 sekund času.“

Scheinherr: Změna pomohla také řidičům aut

„Změna pomohla také řidičům aut, i když se nám občas někdo snaží namluvit, že to tak není,“ dodal pražský radní. Podle Scheinherra díky zrušení levého odbočení ušetřil každý motorista na křižovatce v průměru pět sekund času. Oblast u Národního divadla je také plynulejší a oproti roku 2019 ubylo nehod. „Místním jsme umožnili vjezd z Národní na Masarykovo nábřeží. To bylo několik let zakázané,“ zmínil Scheinherr další přínos pro obyvatele Prahy 1.

Byť vedení metropole tvrdí, že situaci konzultuje s dotčenou radnicí, vyjádření tamních politiků naznačují opak. Starosta Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN) v reportáži Radižurnálu prohlásil, že změny na „Smetaňáku“ nevycházejí od lidí, kteří v okolí žijí.

„Je to provizorní řešení. Nábřeží nebude nikdy fungovat jako nějaká multi-kulti scéna, máme tam Slovanský ostrov, Žofín, piazzettu Václava Havla. Pořád se tam konají kulturní akce a my nerozumíme tomu, proč by zrovna na tomhle místě měla být importovaná další kultura,“ řekl Hejma. Radní Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš (ODS) si už dříve stěžoval, že se městská část o plánech magistrátu dozvídala nejprve z médií. Scheinherrovi kritici namítali, že kvůli částečné uzavírce se zhoršila situace pro rezidenty v Divadelní ulici a dalších na objízdné trase.

Debata ohledně Smetanova nábřeží každopádně dokonale ilustruje dlouhodobé spory o zákaz vjezdu automobilů do centra Prahy a vyhrocené vztahy mezi motoristy a cyklisty či příznivci MHD. Další diskuzi vyvolal text v Hospodářských novinách, podle něhož chce vedení metropole historickou část uzavřít pro projíždějící auta. Mapu oblasti, kde by se omezila automobilová doprava, sdílelo na sociálních sítích několik lidí.

„Automobil není hřích. A když se s ním chce někdo někam dostat, tak by neměl být Pražanem druhé kategorie,“ cituje článek Jiřího Pospíšila (TOP 09), předsedu zastupitelského klubu Spojených sil. Právě Pospíšil se od začátku vymezoval proti současnému omezení provozu na Smetanově nábřeží. Koaliční partner Petr Hlubuček (STAN) zase jako primátorův náměstek pro životní prostředí prosazuje zavedení mýta pro vjezd do centra Prahy. Samotný primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vytrvale magistrátní kroky hájí.

Stále se totiž objevuje mnoho hlasů nespokojených Pražanů, podle nichž bylo provedení částečné uzavírky Smetanova nábřeží „katastrofální“ a zůstala po ní „pachuť papalášství a kamaradšoftu“. Jiní zase tvrdí, že auto do centra města nepatří. Dá se tedy očekávat, že i příští rok se toto téma bude intezivně řešit.