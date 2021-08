Výstava sice trvá od čtvrtka 26. srpna do neděle 29. srpna, náplavka je ale uzavřená již od úterý. Jak uvádí web Městem na kole, jedná se o úsek dlouhý 600 metrů od Vyšehradského tunelu až za Výtoň (úroveň ulice Trojická).

Cyklisté jsou tak nuceni jet ve vozovce po Rašínově nábřeží mezi auty, kde ochranné cyklopruhy po celé délce nevedou.

Česká je zde ještě komplikovaná křižovatka na Výtoni, která je dopravně velmi zatížená. „Řidiči zde na přítomnost cyklistů reagují velmi negativně. Mně samotnému se tam stalo, že do mne řidič, který mne agresivně předjížděl, narazil zpětným zrcátkem a jen se štěstím se mi podařilo z kola nespadnout. A ještě mi vynadal, že mám jet po náplavce," svěřil se Pražskému deníku zastupitel Prahy 4 Jan Slanina (za Praha 4 sobě - Zelení a NK).

Politik proto navrhuje, aby se podobné akce příště konaly například na letňanském výstavišti.

Za čtyři dny akci navštíví 200 tisíc lidí

„Kdyby se pořadatelé jen nepatrně omezili a umožnili cyklistům jízdu po náplavce až k Výtoni, mohli by cyklisté následně pokračovat po horní hraně nábřeží, kde v úseku Výtoň - Palackého náměstí je jízda cyklistů značením umožněna. Byl by to alespoň jistý kompromis," soudí Slanina.

Denně náplavkou projede do centra města více jak 2000 lidí na kole. Uzavření páteřní cyklotrasy kritizuje pražský cyklistický spolek Automat. „Pořádání výstavy aut na náplavce, která je ikonickým prostorem pro pěší i cyklisty, považujeme za nešťastné. Praha má dvě výstaviště, mělo by se to konat někde jinde,“ uvedl Jakub Holzer z Automatu.

Pořadatel uvádí, že během čtyř dní náplavku navštíví zhruba 200 tisíc lidí. „Jsme rádi, že se tento víkend k nám vrací Auta na náplavce. Automobilový svátek bude na obou náplavkách, kde najdete žhavé novinky, kompletní řady automobilek a nabitý program už od čtvrtka,“ uvádí Pražské náplavky na svém facebooku.

„Chápu, že je to kontroverzní. Přišlo nám nevhodné jim nevyhovět. Hledáme různé cesty jak město oživit, covidová doba potřebuje nastartovat ze všech stran. Nemám lepší možnost, jak zrekonstruované kobky představit, než je tato akce,“ řekl Pražskému deníku kurátor Náplavek Petr Hozman.

Letos Náplavka, pak se uvidí

Zda by se akce nemohla přesunout do Letňan či na Výstaviště je podle něj věc k diskuzi. „Tento ročník se odehraje tady a pak se uvidí, co bude dál,“ říká Hozman.

Fanoušci automobilismu se mohou přes den kromě přehlídky vozů těšit na setkání s automobilovými závodníky a dalšími zajímavými osobnostmi, každý večer se pak koná vždy jeden koncert, zahrají například Ewa Farna či Monkey Business. Světovou výstavní premiéru zde bude mít nová Fabia, jejíž prodej v Česku začne 16. září.

Jedná se o čtvrtý ročník tradiční akce, loni však neproběhla kvůli covidovým opatřením. Letos se dokonce bude možné na místě nechat oočkovat, pod železniční most na Rašínovo nábřeží přijede očkovací autobus. Zájemcům podá vakcínu v sobotu a v neděli od 10.00 do 18.00 bez nutnosti registrace.

Magistrátní firma Trade Center Praha, která Náplavky spravuje, pořádá velkou vícedenní akci takového rozsahu jen jednu za rok. Jednou měsíčně pak uspořádá jednu menší akci, letos v září proběhnou veslařské závody primátorky, ty si však žádná omezení nevyžádají.

Klasikou už jsou na náplavce tradiční food festivaly, farmářské trhy a menší kulturní festivaly, ty však průjezd cyklistů umožňují. Povolená rychlost je zde ale pouze 20 km/hod s ohledem na zvýšený pohyb chodců.