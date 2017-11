Aukce Reynkových grafik vynesla 14 mil.Kč, prodala se celá sbírka

Téměř 14 milionů korun utratili čeští sběratelé při čtvrteční aukci ucelené kolekce grafik Bohuslava Reynka v Praze. Aukční síň Dorotheum v ní nabízela stovku Reynkových prací, které pocházely z dlouho budované soukromé sbírky a zahrnovaly i dosud neznámá díla. Prodaly se všechny nabízené grafické listy, přičemž nejdráže grafika Arbor, za kterou nový majitel zaplatil 492.000 korun včetně 20procentní aukční přirážky.

Arbor se tak stal nejdražším Reynkovým dílem na trhu s uměním, sdělila dnes ředitelka Dorothea Mária Gálová. Do dražby se podle dřívějších informací Dorothea dostala kolekce, ve které se původní majitel snažil vytvořit co možná nejucelenější přehled Reynkovy grafické tvorby. Základy sbírky budoval ve spolupráci se samotným umělcem. Celkově projekt představoval 109 Reynkových listů v časovém horizontu od 30. až do 60. let 20. století. Nejhojněji a nejhodnotněji byla zastoupena díla z 50. a 60. let, která patří k vrcholu Reynkovy tvorby.

„Šlo o naprosto unikátní sbírku, která odhalila nejen to nejkrásnější, co kdy autor vytvořil, ale i grafiky, které představují zcela nový objev i pro velké znalce Reynkovy tvorby. Kvality těchto výjimečných děl ocenila téměř stovka dražitelů," uvedla Gálová.

Podle ní se při dražbě strhla nejnapínavější bitva právě kolem grafiky Arbor z 50. let. Druhou nejdráže prodanou grafikou se stal monotyp Velké ukřižování z let 1945 až 1962. Nový majitel získal toto expresivní dílo za 444.000 korun. Úspěch měly podle ředitelky aukční síně i Reynkovy Piety, Pieta s růžemi se prodala za 384.000 korun včetně přirážky a Pieta na dvoře za 318.000 korun.

Grafiky Ovce v zimě a Odlétající vlaštovky jako „aukční skokani"

Za „aukční skokany" pak Gálová označila grafiky Ovce v zimě a Odlétající vlaštovky, jejichž konečné ceny dosáhly na téměř dvacetinásobek vyvolávacích cen. Například vyvolávací cena Ovcí v zimě byla 8000 korun, prodaly se však za 156.000 korun.

Básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek se narodil před 125 lety. Patřil ke generaci českých umělců, kteří smysl umění hledali v souladu osobního přesvědčení a víry s přirozeným řádem světa a jeho estetikou. Reynek prožil téměř celý svůj život na rodném statku v Petrkově na Havlíčkobrodsku. Právě zde nacházel inspiraci a mystická setkání pro svou tvorbu, v níž podrobně vylíčil pokornou lásku k bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí.

V posledních pěti letech se průměrná cena Reynkových grafik dosažená v českých aukcích blížila k 40.000 korunám. Jeho nejdražší práce včetně aukční provize atakovaly hranici 100.000 korun. Odborníci už dříve upozornili na to, že zmíněná aukce Dorothea může s cenami Reynkových děl zahýbat.