Arnold Schwarzenegger, známý herec a bývalý guvernér Kalifornie, zavítal do Prahy, kde natáčí novou sérii seriálu Fubar. Fanoušci ho mohli spatřit v centru města, kde se projížděl na kole a ochotně se fotil s kolemjdoucími.

Fanoušci si Terminátora mohli všimnout například v centru města, kde se projížděl na kole. Video se ihned stalo hitem sociálních sítích. Herec se následně s fanoušky ochotně fotil i u hotelu, kde přebývá.

Schwarzenegger dorazil do Prahy kvůli natáčení další série seriálu Fubar, kde hraje tajného agenta CIA, který se po letech chystá do penze. Pak ale odhalí rodinné tajemství a musí ještě jednou do akce.