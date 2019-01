Praha - Dvacetimetrový kráter uprostřed Stromovky, který způsobilo hloubení tunelu Blanka, bude mít možná dohru u soudu.

Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika totiž podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle něj je jen zázrakem, že propad louky nezranil žádného návštěvníka parku.

„Jáma hluboká přes patnáct metrů vznikla jen pár desítek metrů od lavičky a dětské houpačky. Naštestí se země propadla v noci. Ve dne totiž na probořené louce sedávaji desítky lidí. To, že se nikomu nic nestalo, je zázrak. Viníci by ale měli být potrestáni, ať už za svou nedbalost, nebo porušení pracovních povinností,“ vysvětluje Martin Skalský z Arniky.

Země se propadla před deseti dny. Na místo ihned vyrazili experti z Českého báňského úřadu, kteří nehodu šetří. Za kráter podle nich pravděpodobně může kombinace nepříznivých geologických podmínek a dešťů.

Jak Deníku řekl mluvčí báňského úřadu Dušan Havel, závěry zdaleka nejsou kompletní a přesná zpráva bude vypracována až v polovině června.

Mluvčí Metrostavu František Polák popřel, že by firma po nehodě měnila ražební technologii. „Byla to shoda náhod, práce rozhodně nebyly nešetrné. Zpevnění selhalo v místě, kde to nikdo nečekal. Podloží, ve kterém hloubíme, tvoří z velké části břidlice, a právě ty zapříčinily, že se celá masa zeminy při dešti sesunula,“ sdělil před několika dny.