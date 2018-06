Divocí koně cestují armádním letounem. Pražská zoo pomáhá i dalším zvířatům

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dlouhou cestu absolvují čtyři koně Převalského. V úterý je pracovníci Zoo Praha ve spolupráci s armádou naložili na vojenském letišti v pražských Kbelích do letounu CASA a divoké koně transportovali do Mongolska. Pražská zoo kromě snahy o záchranu tohoto ohroženého druhu pomáhá v poušti Gobi také dalším zvířatům.

Přípravy začaly už minulý týden, kdy proběhla zkušební nakládka beden pro letošní transport. V úterý v půl druhé odpoledne odstartoval armádní stroj na šest tisíc kilometrů dlouhou cestu se čtyřmi klisnami na palubě.

Pražská zoo vybrala Yanju, Helmi, Hannu a Spes, které se stěhovaly z chovné a aklimatizační stanice pražské zoo v Dolním Dobřejově na kbelské letiště a ve středu brzo ráno středoevropského času by měly dorazit do cíle v Bulgan Sumu, kde se nachází přísně chráněná oblast Gobi B v Mongolsku.

Specialisté i lidé ze Zoo Praha už tam čekají, aby pak naložili zvířata znovu do transportních beden na nákladní automobily a odvezli je do oblasti Tachin tal, kde je plánují vypustit do aklimatizační ohrady. V poušti Gobi žije nyní na 220 koní Převalského, úterní převoz byl osmým transportem "převaláků" z pražské zoo.

Od roku vyslala do Mongolska už 26 klisen a jednoho hřebce, další čtyři koně byli letecky přepraveni uvnitř země. Pražská zoologická zahrada vede celosvětovou plemennou knihu koní Převalského od roku 1959. Chová je už 86 let a od roku 1988 začala zahrada navracet koně do volné přírody. Na začátku června se v Troji narodilo 236. mládě, porodila jej matka Jessika.

"Letos navíc cesta zástupců Zoo Praha povede i do oblasti Gobi A, území velké jako Švýcarsko bez jediného metru silnice, kde předají místním strážcům osm motocyklů potřebných pro náročný monitoring vzácných velbloudů divokých a gobijských medvědů mazálajů," uvádí tisková zpráva s tím, že v gobijském "béčku" už pomoc probíhala v minulosti - hlavním počinem je rekonstrukce nemocnice ve vesnici Bidž. Pražská zoo za podpory partnerů darovala místním strážcům také motocykl na monitoring divokých koní.

Transport koní Převalského podporuje pražský magistrát uvolněnými prostředky ze vstupného i lidé zakoupením speciálních suvenýrů či prostřednictvím sbírkového konta Pomáháme jim přežít!, kam lze poslat peníze přes dárcovskou esemesku.

Transport do Mongolska

Jaké jsou klisny, které vybrala pražská zoo na transport do Mongolska? "Yanju charakterizuje klidná a vyrovnaná povaha, což jistě bude pro transport i následné začlenění do skupiny přínosem," stojí ve vizitce koňů Převalského. Tania je 225. hříbě narozené v Zoo Praha. "Je spíše dominantní povahy, vyznačuje se velkou zvídavostí; všude musí být první a k aktivitě tak strhává i zbytek skupiny," píše se o Spině, kterou však nakonec nahradila její "německá" kamarádka Spes. Hanna se stala prvním koněm Převalského, který cestu „domů“ absolvuje nejen autem a letadlem, ale také lodí - z Finska do Německa se totiž přeplavila na trajektu.