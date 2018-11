Armáda spásy se připravuje na zimu, opět nabízí k prodeji nocleženky

Stavebnictví - Stavebnictví Geodeti a ostatní 17 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví Ostatní odborní pracovníci. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Technická sekce, Pod sídlištěm 1800/9, 182 00 Praha 8, Kontaktní osoba: Přihlášku do výběrového řízení společně s motivačním dopisem, strukturovaným životopisem a dokladem o nejvyšším dosaženém odborném vzdělání zašlete (případně doručte osobně) na adresu:, KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - Technická sekce, Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8 - Kobylisy (na obálce uveďte: Výběrové řízení odborný referent - Technická sekce)v termínu do 20.11.2018, nebo na e-mail: Jiri.Hautke@cuzk.cz (Ing. Jiří Hautke, ředitel Technické sekce), , UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: , Náplň práce: zařazení dle katalogu správních činností- 2.62.09- Platová třída 9- Provádění odborných specializovaných činností při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu novým mapováním., , KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ, Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8 - Kobylisy, , v návaznosti na § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů nabízí pracovní pozici na systemizované místo odborný referent/vrchní referent - obnova katastrálního operátu, Technická sekce odbor obnovy katastrálního operátu, , Požadujeme:, - středoškolské vzdělání - obor geodézie a kartografie, - Znalost grafického prostředí SW Microstation, Groma výhodou, - Vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, odpovědnost, - Velmi dobré komunikační schopnosti, - Bezúhonnost a zdravotní způsobilost, , Náplň práce:, - Zeměměřické činnosti při obnově katastrálního operátu novým mapováním, , Nabízíme:, - Pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu státní zaměstnankyně na RD (orientačně do dubna 2020)., - Odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnancův, zařazení do 9. platové třídy, v závislosti na délce dosažené praxe, - Systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (pět týdnů dovolené, 5 sick days, pružná pracovní doba, příspěvek zaměstnavatele na stravování, FKSP, možnost rekreace ve vlastním rekreačním objektu v Krkonoších, - Možnost dalšího osobnostního a profesního rozvoje, , Termín nástupu: 1. ledna 2019 nebo dle dohody, , Místo nástupu: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Technická sekce, Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8- Kobylisy, Kontaktní osoba: Ing. Jan Koubek, ředitel odboru obnovy katastrálního operátu, Tel.: 284 043 035, , Vyvěšeno dne 5.11.2018. Pracoviště: Katastrální úřad pro středočeský kraj - 001, Pod sídlištěm, č.p. 1800, 182 00 Praha 82. Informace: Jiří Hautke, +420 284 043 020.