Dlouhá desetiletí byli Pražané zvyklí chodit v Argentinské ulici kolem hasičské stanice tvořené dřevěnými domky. Od prosince 2019 pak kolem staveniště. Nyní už na místě někdejší ikonické zbrojnice stojí nové zázemí pro hasiče, které bylo ve čtvrtek 30. září zkolaudováno.

Ze slavnostního otevření zkolaudovaných prostor hasičské stanice Holešovice. | Foto: Deník/Radek Cihla

Část hasičů sloužila v době výstavby v provizorních prostorách přímo na stavbě, část se přesunula k dobrovolným hasičům do Letňan. Postupně zde vznikal a vzniká nový komplex, který nahradí montovanou hasičárnu. Ta byla postavena v roce 1942 a měla sloužit provizorně pět let. Z nich nakonec bylo let skoro 80.