Nový multifunkční projekt vyroste v místech, jež byla od třicátých let minulého století zasvěcena automobilové a letecké výrobě.

Nejen pro nové rezidenty

Areál budoucího AVIA City, ohraničený ulicemi Kostelecká, Tupolevova, Veselská a ve východní části železniční tratí, představuje území s výměrou přesahující 66 hektarů.

„Naším záměrem je vybudovat zde čtvrť krátkých vzdáleností. Pro danou lokalitu tak máme připravený multifunkční projekt, který přinese užitek nejen budoucím rezidentům, ale v prvé řadě stávajícím obyvatelům Letňan a Čakovic. Kromě moderního bydlení v areálu vznikne i deset hektarů parků a zelených ploch, vyrostou tu dvě nové školy a pět škol mateřských, přibude zde řada nových služeb a samozřejmě i nových pracovních míst,“ uvedl Michael Saran, zakladatel a generální ředitel Odien Group, jehož společnost již v závěru roku 2019 v daném území dokončila svůj první bytový projekt nazvaný podle ulice, u níž stojí - Rezidence Veselská.

Lávka pro pěší i průchod “zakázaným” územím

Autorem urbanistické koncepce projektu AVIA City, který by měl na severním okraji metropole růst postupně ve čtyřech etapách po dobu zhruba pětadvaceti let, je architekt Jakub Cigler. Kromě významného zlepšení dopravní dostupnosti, spočívající mimo jiné v prodloužení tramvajové tratě, se díky navrhované proměně může lidem otevřít dosud neprůchozí prostor bývalého průmyslového areálu. To by usnadnilo život obyvatelům okolních čtvrtí, jimž by se zlepšila dostupnost městské hromadné dopravy. Vzhledem k plánované modernizaci čakovického vlakového nádraží se počítá i s vybudováním lávky pro pěší, která propojí Letňany s Čakovicemi a místním při cestě na vlak uspoří až dvacet minut času.

Plánovanou modernizaci vlakové stanice Praha-Čakovice i rostoucí roli příměstské železniční dopravy v metropoli potvrdil také Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic, který při představování projektu AVIA City zmínil i zdvoukolejnění a elektrizaci železničního koridoru, zvýšení traťové rychlosti a výstavbu nových zastávek v oblasti.

Rozhodnutí padne po volbách

Nová čtvrť má v současnosti dokončený regulační výkres a postupuje podle pravidel schválených pro developery v Praze.

Podle Hany Hejskové, mediální zástupkyně Odien Real Estate, lze předpokládat, že jednání o změně územního plánu budou pokračovat ke konci tohoto kalendářního roku, tedy po volbách. „A ať už si voliči vyberou do vedení městské části kohokoliv, je možné se domnívat, že řešení tohoto dnes neutěšeného území bude prioritou pro jakoukoliv politickou reprezentaci. Nevyužití potenciálu území v podobě nových pracovních příležitostí a rozšířené občanské vybavenosti a připravenosti hlavního města Prahy a Správy železnic investovat do vylepšení aktuálního dopravního řešení, by bylo promarněnou příležitostí i pro stávající obyvatele,“ dodala Hejsková.