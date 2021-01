Základní škola pro 810 žáků má vyrůst na pozemku mezi ulicemi Přátelství a K Uhříněvsi. Součástí budou dvě tělocvičny s venkovním sportovištěm, jídelna a vývařovna, sloužící i mateřské škole a seniorům z pečovatelské služby.

Městská část požádala o převedení přípravy projektu do své kompetence, protože nebyla spokojená s tím, jaký záměr vysoutěžil v roce 2016 magistrát.

„Rozhodli jsme se jít ověřenou cestou pro výstavbu veřejných budov. Tou je vypsání architektonické soutěže, a to zejména kvůli funkčnosti celého areálu a ekonomice budoucího provozu,“ vysvětluje starosta Uhříněvsi Vojtěch Zelenka (STAN).

Vyvrací tím často zažitou představu, že soutěž architektů je hlavně o dobře vypadajícím řešení. „Úkolem je vybrat návrh, který je efektivní z hlediska nákladů na stavbu, je promyšlený z hlediska vnitřního uspořádání budovy a přináší přidanou hodnotu i pro okolí,“ souhlasí architekt Tomáš Veselý, člen soutěžní poroty a šéf magistrátní sekce rozhodování o území.

Městská část v zadání soutěže požaduje, aby škola byla v energeticky pasivním standardu. „To znamená, že se stavba o nějakých 15 procent prodraží, ale náklady na provoz mohou být poloviční oproti klasickým budovám,“ doplňuje Zelenka.

Aktuálně předpokládané investiční náklady dosahují 650 milionů korun. To je zhruba dvojnásobek oproti rozpočtu z roku 2016, což kritizuje opozice.

800 tisíc na žáka

Podle pražského radního pro školství Víta Šimrala (Piráti) částka odpovídá předpokládaným nákladům na výstavbu. „U typické základní školy s jednou tělocvičnou a jídelnou je současná cena na jednoho žáka 800 tisíc korun,“ uvedl Šimral.

Současné vedení Uhříněvsi se inspirovalo oceňovanými projekty školy v Chýni či pavilonu v Líbeznici, které už vzešly z architektonických soutěží. Nová základní škola Amos v Psárech, postavená v pasivním standardu, získala loni cenu v soutěži Stavba roku.

Podle názoru šéfa magistrátní sekce Veselého by třetí „základka“ v Uhříněvsi mohla stát do pěti let. Aktuálně má Praha 22 celkem 13 tisíc obyvatel, do deseti let jich díky chystaným bytovým projektům může být bezmála dvojnásobek. Propočty městské části hovoří jasnou řečí: počet školou povinných dětí naroste o zhruba 950 oproti roku 2019.