Praha /ROZHOVOR/ - Pražské stavební předpisy se staly žhavým společenským i politickým tématem posledních několik týdnů. Přestože se o nich hovořilo především ve spojitosti s reklamou ve městě, málokdo si dokáže představit, jaké změny Pražanům dokument přinese.

Architekt Pavel Hnilička. | Foto: IPR

Jak bude vypadat jeho uplatňování v praxi? Jak dlouho jeho příprava trvala? Nejen na to se Pražský deník ptal autora předpisů architekta Pavla Hniličky.

Jaké konkrétní změny Pražské stavební předpisy přinášejí?

Díky reklamní lobby, která se ozvala, byla nejvíce zřetelná změna velikosti reklamní plochy volně stojících billboardů v zastavitelném území na šest metrů čtverečních. Osobně ale vnímám reklamu jako spíše okrajovou záležitost. Za nejzásadnější považuji návrat tradičních instrumentů plánování města, což je uliční čára, stavební čára a regulovaná výška budovy. Přestože se s nimi občas někde pracovalo, tak jsou až nyní právně ukotveny. Tyto instrumenty se používají ve stavebních řádech v Německu, Rakousku, Holandsku, ve vyspělých městech západní Evropy. U nás se používaly za první republiky.

Co si mají lidé představit pod pojmem uliční či stavební čára?

Uliční a stavební čáry jsou určeny k tomu, aby vznikala ulice a náměstí, aby stavby pozitivní cestou ovlivňovaly veřejná prostranství, která utvářejí. Stavba musí zohledňovat kontext okolní zástavby, je třeba na ní nahlížet jako na prvek, který doplňuje celkovou strukturu města. Doposud se ale stavby řešily jako solitéry, což je dobře vidět na socialistických sídlištích. Postavil se panelák a pak se k němu teprve zavedly komunikace, přípojky. Kontext se moc neřešil.

Nové předpisy tedy řeší i podobu chodníků a silnic?

Do určité míry. Stanovují urbanistickou typologii ulic, od lokálních až po městské třídy. A u každého z těchto čtyř typů je i minimální šířka uličního prostranství. Stanovují urbanistický význam takových ulic, jejich konkrétní využití řeší územní nebo regulační plán. Pražské stavební předpisy jsou prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, jedná se o obecné požadavky na využívání území a na stavby. Znamená to, že stanoví základní pravidla hry. Určují, kde má být ten a ten druh veřejného prostranství nebo ta a ta struktura stavby. Míru využití prostranství nebo výšku stavby stanovují územní nebo regulační plány.

Jde vám tedy především o veřejný prostor? Snažíte se ho více otevřít lidem?

Chceme ulice živé, příjemné a bezpečné. Zároveň chceme chránit volnou krajinu a kvalitní bydlení. Snažili jsme se popsat především veřejná prostranství, kde lze nejlépe deklarovat veřejný zájem. Pracovali jsme s revizí představy o pohybu ve městě. V 60. letech existovala představa, že se od sebe má oddělit pěší a automobilová doprava, aby se zlepšila bezpečnost chodců. Je to však přesně obráceně. Nadchody a podchody nefungují, nejsou přístupné pro seniory, rodiče s dětmi nebo vozíčkáře. Navíc se tam lidé necítí bezpečně. Přirozeně volí nejkratší možnou cestu. Chceme, aby byly křižovatky vhodně upraveny především pro chodce.

A věnujete pozornosti i městské zeleni?

Ano, soustředili jsme se na rozvoj zelených prvků uvnitř města. Chtěli jsme, aby měly stromy ve městě místo. Doposud to byl boj mezi těmi, kdo umisťují ve městě sítě a krajinářskými architekty. Aby stromy neprohrávaly a došlo k rovnováze, vymezili jsme výsadbový pás, který je povinný u nových a nově rekonstruovaných ulic širších 12 metrů. Například významné městské třídy by měly být vybaveny stromořadím, v opačném případě je nutné to odůvodnit. Zavedli jsme i pravidlo pro umisťování stromů na parkoviště. Soustředili jsme se i na přírodní parky, ve kterých chceme zeleň zachovat tím, že je označíme jako rozvojové nezastavitelné plochy.

Kdo všechno bude s předpisy pracovat?

Projektant, což je buď architekt nebo stavební inženýr, který zpracovává dokumentaci pro stavební povolení, a samozřejmě i stavební úřad. Ten musí zkontrolovat, jestli je návrh v souladu s těmito předpisy.

Kde jste čerpal inspiraci při tvorbě předpisů?

Soustředil jsem se na německé prostředí, konkrétně Curych, Vídeň, Mnichov, Berlín. Moji kolegové zase na Amsterdam, Rotterdam, Kodaň, Stockholm. Byli jsme i na několika zahraničních návštěvách, abychom se setkali s politiky a lidmi, kteří mají na starost územní plánování. Bylo to velmi inspirativní. A jestli je v naší zemi problém, pak je to v územním plánování a způsobu nakládání s veřejným prostranstvím. Plánují se hlavně funkce a plochy, ale stejně důležitý je způsob rozčleňování pozemků, vedení komunikací nebo struktura sídla.

Kolik vás na dokumentu pracovalo?

Byly to desítky lidí, celkově spíše stovky lidí. Měli jsme úzký výrobní tým o šesti lidech a širší konzultační skupinu, která čítala 12 až 15 odborníků. Rok a půl trvala příprava, která zahrnovala analýzy zahraničních systémů nebo návštěvy městských úřadů, kde jsme sbírali data o aplikaci dosavadního předpisu. Rok trvalo projednávání. Nejprve jsme předpisy projednávali vnitřně, následně magistrátem a posléze i městskými částmi. V posledním kole se k materiálu mohl vyjádřit úplně každý, byl veřejně přístupný. Zaznamenali jsme 1744 připomínek, které jsme řešili. Udělali jsme si také maraton schůzek se všemi představiteli městských částí. Bohužel politická reprezentace moc nejevila zájem se s námi setkat.

Čekal jste tak intenzivní odezvu?

Čekal, když jsme to pustili veřejně. Nastala řada připomínek, mnoha z nich jsme vyhověli.

A co se týká agresivní kampaně reklamních společností?

Je to pro mě velmi nepříjemná zkušenost. Přijde mi alarmující, jak si lidé z reklamního byznysu dokázali získat zastupitele. Na posledním jednání se předpisy řešily tři nebo čtyři hodiny a jeden zastupitel za druhým se pouštěli do kritiky velmi nepoučeným způsobem. Pan docent Svoboda dokonce prohlásil, že je nefér, aby tam vystupoval odborník, protože je potřeba řešit věc politicky.

Pražské předpisy, vybrané body- předepisují upřednostnit povrchové křížení pěších nebo cyklistických tras s trasami vozidel před podchody a nadchody



- stanovují výpočet počtu parkovacích míst tak, aby nezatěžoval okolí nadměrnou dopravou



- požadují sdružování stožárů osvětlení a trakčního vedení, dopravního značení a mobiliáře a jejich umístění tak, aby co nejméně omezovaly pohyb lidí po chodníku, preferují taková řešení, která obsahují cyklistický provoz jako součást profilu vozovky.



- zavádí uliční a stavební čáru a výškovou regulaci budov, pro posouzení výškových hladin poslouží kompletní 3D model Prahy.



- ruší požadavky na proslunění obytných místností v bytech a rodinných domech, které velmi často negativně ovlivňují kvalitu zástavby.