Podle radního pro majetek Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu) bude sportovní sál ve svahu u aquacentra čítat několik cvičebních prostor. Občerstvit se pak návštěvníci budou moci v restauraci v horní části objektu. Kromě toho přibude také jeden komerční prostor pro obchod, kterým bude nejspíše prodejna sportovních potřeb, na jejíhož provozovatele město vypíše výběrové řízení.

Cena stavby se vyšplhá na 75 milionů korun, částka však není konečná. „Celkový objem bude záviset na vybavení restaurace. Snažíme se najít cestu tak, aby část zafinancoval budoucí provozovatel,“ dodal Chabr.

Šutka je jedním z 65 míst, která z pověření současné magistrátní koalice vytipoval Institut plánování a rozvoje (IPR), kde by se v hlavním městě mohla v příštích letech rozrůstat nová sportoviště a rekreační areály. Podle IPR je plaveckých bazénů a multifunkčních sportovišť s dostatečnou diváckou kapacitou v Praze nedostatek.

Samotný bazén byl otevřen v roce 2012, jeho výstavba trvala celých 25 let. Sportoviště nebylo nikdy celé zkolaudováno. Aquapark byl nejdříve otevřen v prosinci 2012 ve zkušebním provozu, slavnostní střihání pásky proběhlo začátkem následujícího roku.

„Nezkolaudované je to z toho důvodu, že nebyly hotové volnočasové plochy. Příliš se spěchalo, aby bylo otevřeno pouze koupaliště,“ řekl Chabr. „Problém také byl, že ten bazén tekl. Jsou tam obrovské vany, řešily se garanční opravy a správcovské činnosti,“ doplnil radní.

Stavba začala v roce 1987, podle tehdejších plánů mělo být hotovo do sedmi let. Jenže kvůli nedostatku peněz se výstavba zpomalovala, až se v roce 1993 zastavila úplně. Ránu málem smrtelnou pak bazénu zasadily restituce pozemků. K jejich výkupu se pražský magistrát odhodlal až v roce 2001, jejich vysoká cena ale tehdejší radní děsila, o nákupu město rozhodlo až o dalších šest let později.

Jedna z největších investic Prahy

Za dostavbu i s výkupy pozemků nakonec magistrát zaplatil 748 milionů korun, které musel splácet. Bez splátkového kalendáře by tehdejší radní nákladnou akci nedokončili. „Výstavba Šutky je jednou z největších investic Prahy v posledních letech. Vše platíme z vlastní kapsy. Kvůli nedostatku peněz jsme se dohodli s dodavateli na rozložení splátek,“ uvedla v roce 2012 tehdejší radní pro správu majetku Alexandra Udženija (ODS).

Magistrát se také pokoušel rozestavěný areál několikrát neúspěšně prodat, naposledy v roce 2005. Nutno dodat, že plány dostavby se v průběhu let měnily, původně se počítalo jen se dvěma bazény, což by ale neodpovídalo současným požadavkům, a hrozilo, že po milionových investicích bude provoz ztrátový.

Proto bylo rozhodnuto o výstavbě aquaparku se dvěma tobogány, vířivkou, divokou řekou, vodopádem, relaxačním bazénem, dětským brouzdalištěm a vodním barem. Pro milovníky wellness jsou v areálu také k dispozici dvě finské sauny s venkovními ochlazovacími bazénky a dvě parní lázně.