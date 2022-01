„Zatčený z důvodu překročení zákazu vstupu Židů do banky po 9. hodině a pro zakrývání židovské hvězdy aktovkou,“ konstatuje popisek u případu Viléma Mendela. Aplikace umožňuje skrze konkrétní místo na mapě města číst konkrétní příběh člověka. Po „prokliknutí“ do databáze obětí jsou navíc přístupné i fotografie a historické dokumenty. MemoGIS vytvořil Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Multikulturním centrem Praha. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky a bude dlouhodobě rozvíjen v rámci českého uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu.

Aplikace podle jejích autorů poskytuje pohled na mikrohistorii vylučování Židů ze společnosti, omezování jejich každodenního prostoru a interakci s dalšími obyvateli okupované metropole. „Velké soubory dat, včetně fotografií obětí a rozsáhlého souboru digitalizovaných dokumentů, shromážděné pro výzkum, připomínku a vzdělávání, lze tak číst skrze prostor,” poznamenal Michal Frankl z Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin Masarykova ústavu.

Hostinec Na Slamníku: jméno získal podle starobylé krejčovské tradice

„S pomocí aplikace jsem prošla svou každodenní cestu do práce a našla čtyřicet tři případů perzekuce a segregace židovských obyvatel,“ upozornil Zuzana Schreiberová, výkonná ředitelka spolku Multikulturní centrum Praha, které webovou novinku testovalo s uživateli přímo ve městě a vytvářelo pro ni vzdělávací programy včetně komentovaných tras pro školní i jiné skupiny. „Věříme, že učitelům a studentům aplikace umožní klást nové otázky o holokaustu a rasové segregaci a turistům poskytne jinou zkušenost při objevování metropole s bohatou multietnickou historií,“ dodala Eliška Ševčíková Waageová z Institutu Terezínské iniciativy, který spravuje Databázi obětí na portálu holocaust.cz.

Konce války se dožil jeden ze čtveřice

Aplikace přehledně znázorňuje vývoj počtu židovských obyvatel na jednotlivých pražských adresách. Například v domě ve Wiclifově ulici číslo 10 (Žižkov) žili před zahájením transportů na podzim 1941 čtyři lidé židovského původu. V roce 1945 nastoupil do transportu posledních z nich. Konce války se dožil jeden ze čtveřice, ostatní byli zavražděni nacisty.

Zajímavou mapovou vrstvou jsou také tzv. body zájmu, kterým je třeba sklad Treuhandstelle v Českomoravské ulici číslo 22. „Ve skladu byly uloženy domácí a kuchyňské potřeby (celkem 550 359 ks), kufry (3 151 ks), linoleum (1 334 ks) konfiskované Židům,“ odhaluje aplikace. Stejný typ informací poskytuje u Smíchovské synagogy v ulici Stroupežnického, kde je dnes archiv židovského muzea. „Od roku 1942 sloužila jako sklad, v němž byly uloženy nepřenosné hudební nástroje (celkem 235 ks), boty (38 788 ks) a hodiny (4 989 ks) konfiskované Židům,“ uvádí popisek.

Grand hotel Evropa: Winton odsud plánoval záchranu židovských dětí

Jiný doprovodný text, připojený k dnešní Wilsonově ulici, zase připomíná, že „vyhláškou policejního ředitelství v Praze z 5. června 1942 byl Židům v době od soboty 15:00 do neděle 8:00 zakázán vstup na Hlavní nádraží a do přilehlých ulic“. Od května 1940 bylo také Židům zakázáno vstupovat a setrvávat ve veřejných parcích, sadech, zahradách a na hřištích v obvodu hlavního města. „Po zákazu vstupu do zelených lokalit oznámila Židovská náboženská obec, že jako kompenzace mohou sloužit rovněž židovské hřbitovy a zahrady při starobinci,“ odhaluje dále MemoGIS.

„První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech,“ podává stručnou historii pražských židů web holocaust.cz.