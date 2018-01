Aplikace má pomoci řešit problémy Pražanů. Ti ale mnohdy čekají dlouho

/INFOGRAFIKA/ Osm a půl tisíce. Zhruba tolik podnětů zaslali od jara loňského roku Pražané prostřednictvím aplikace Zmente.to pražskému magistrátu. Nejčasti si stěžovali na rozbité silnice, chodníky, ale i na pražskou hromadnou dopravu.

Už téměř rok funguje magistrátní web a aplikace Zmente.to přijímající podněty od Pražanů. Podle čerstvě vydané statistiky si nejčastěji všímají stavu silnic, chodníků a veřejných prostranství. Valem posílají i připomínky k provozu veřejné dopravy. Potvrzuje to náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). „Pražany nejvíce zajímá jejich bezprostřední okolí. Hlásí nám hlavně nepořádek, poškozené značky, výmoly, nerovnosti chodníků, nebo chybějící dlažební kostky,“ vyjmenoval politik.

Podle mnohých reakcí na sociálních sítích, či přímo hodnocení samotné aplikace však její uživatelé často marně čekají na vyřízení svých stížností. Obdobně jako v případě webu Dotazy radním.

Upozornění se sice k příslušné instituci dostane poměrně rychle, další kroky ale už evidentně váznou. „Aplikace sice funguje, ale nahlášený problém neřeší,“ upozornil uživatel David Jansa ve svém hodnocení. V řadě případů ani případná reakce nesplní očekávání lidí, kteří mají aplikaci nainstalovanou ve svém mobilu.

„Zmente.to je dobrý nápad. Pro alibistické odpovědi pracovníků na druhé straně ji však nebylo třeba vyvíjet. Na to úplně stačí e-mail,“ postěžoval si například Martin Husák na Facebooku. Přestože služba deklaruje, že havarijní stav se řeší okamžitě a v ostatních případech obdrží uživatel odpovědi nejpozději do 30 dnů, ani to se však někdy nedaří.

„Prvního června žádám o seřízení semaforu. Třicet dnů a nic. V létě urguju. Reakcí bylo plno omluv a zase nic. Dnes urguju zas,“ popsal svou zkušenost na začátku tohoto týdne na Twitteru Jan Kudláček. Podle magistrátu si ale uživatelé nemusejí zoufat. Řada podnětů si prý sice žádá více času na vyřízení, tato doba se ale od spuštění aplikace na jaře minulého roku průběžně zkracuje. Od spuštění služby Zmente.to na web a skrz mobilní aplikaci doputovalo už téměř osm a půl tisíce podnětů.

Podobné aplikace mají i městské části

Například na poškozenou vozovku nebo chodník upozornilo přes 800 lidí. V rámci kategorie veřejného prostranství pak dominují problémy s nepořádkem. Přes 1500 podnětů putovalo do kategorie veřejné dopravy, kde převažují upozornění na stav zastávek a jejich okolí. Nejčastěji lidé upozorňují na problémy v Praze 4, Praze 6 a Praze 9.

Například z Prahy 6 tak přišlo už 746 upozornění. Podobné aplikace nabízí také řada městských částí. Hojně užívaná je například služba Čistá Trojka sbírající podněty z třetí městské části. Obdobně funguje aplikace, jako je Praha 12 v mobilu. Také jejím prostřednictvím je totiž možné upozornit úřad městské části na konkrétní problém.