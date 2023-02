Správa železnic rozšířila studii pražského uzlu. Nově se připojí i Benešov

Pomáhat má nejen pasažérům veřejné dopravy, ale její nové funkce by měli ocenit také řidiči v autech nebo na skútrech, cyklisté na kolech vlastních i sdílených a dokonce také chodci. Má umožnit plánovat trasy tak, aby přesun byl nejen co nejrychlejší, ale také nejlevnější nebo nejšetrnější k životnímu prostředí.

V plánování klasického přesunu z místa A do místa B umožní aplikace kombinovat veřejnou dopravu s chůzí a se šlapáním do pedálů bicyklů včetně údajů o tom, zda je možné vzít si vlastní kolo s sebou do prostředku veřejné dopravy.

Využívat bude také možné informace o parkovištích s aktuálně volnými místy nebo stanovištích taxi.

Chcete testovat? Stačí vyplnit registrační formulář

Nové funkce si už může vyzkoušet každý, kdo má chuť. Zájemci jsou naopak vítáni: Praha hledá testery, kteří spolehlivost nových funkcí budou ověřovat. Stačí vyplnit registrační formulář, což přinese zpřístupnění nové verze Lítačky s řadou doplněných funkcí. Zároveň nabízí možnost vyplnit informace o svých preferencích a potřebách, podle nichž bude aplikace uživateli doporučovat jen to, co mu vyhovuje. Formulář rovněž informuje, jak lze snadno testování ukončit a vrátit se k dosavadní podobě Lítačky.

Prozatím to mohou udělat uživatelé telefonů s operačním systémem Android, pro přístroje s iOS se tato možnost připravuje.

Od novinky si Praha slibuje nejen usnadnění života místním, ale třeba i zvýšení atraktivity pro návštěvníky. A snad by mohla přispět i k alespoň částečné úlevě od množství aut Středočechů, z nichž mnozí jezdí denně vlastními vozy do práce v metropoli.

„Například kombinace cestování v MHD, vlakem a pohybu po svých může při cestování městem šetřit čas,“ radí první náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), který má nově na starosti oblast dopravy.

„Všichni, kteří otestují novou funkci v aplikaci PID Lítačka, pomohou Pražanům ulehčit a lépe naplánovat pohyb po městě. A to díky digitálnímu plánovači cesty přímo v mobilu, který budou mít denně jednoduše po ruce. Kombinovat budou moci různé možnosti dopravy,“ připomíná Hřib.

Součástí aplikace už je i placení parkování

Rozšiřují se i možnosti, které nabízí dosavadní podoba aplikace PID Lítačka. Ta od sklonku ledna nově umožňuje platit za parkování v zónách placeného stání. Volba Parkování v dolní navigační liště aplikace umožňuje jednoduše odkliknout úhradu pomoci pomocí platební karty, Apple Pay nebo Google Pay.

Platit se podobně dalo už dřív, díky přesměrování do jiné aplikace – a už to se stalo populárnější než využívání automatů. Nyní jde rovnou o součást aplikace. Ta přitom řidičům může posloužit i jako navigace, která je k místu parkování dovede.