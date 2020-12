„Dědeček z maminčiny strany i dědeček z otcovy strany byli Antonínové. A jejich otcové taky. Ten Antonín šel generacemi naší rodiny. Až jednoho dne moje maminka řekla: Dost. Jenomže na to byla krátká a rodina zase prosadila Antonína. Tak jsem dostal aspoň druhé jméno Jaroslav. Ale zůstalo z něj jenom J. Já jsem ho nikdy, nikdy, nikdy nepoužil! Až když jsem se před rokem vrátil do Prahy, tak se tady začalo z neznámých důvodů psát Antonín Jaroslav Liehm,“ vysvětloval ve vyprávění pro Paměť národa v roce 2016.

Vyrůstal na Žižkově, kde jeho tatínek působil jako advokát. Bydleli v Husově ulici (dnes Husitská), obecnou školu vychodil v Krásově ulici, ze které přešel na klasické gymnázium ve Dvořákově ulici (dnes Kubelíkově). „Tam jsem chodil do kvarty. Protože jsem se nechtěl učit řečtinu, tak jsem šel na gymnázium ve Slovenské ulici, kde byla jenom latina. Ta mě bavila.“

Osudové setkání s E. F. Burianem

Zásadní vliv na jeho budoucí život mělo náhodné setkání se známým avantgardním divadelníkem Emilem Františkem Burianem těsně před válkou, když mu bylo 15 let. „Potkali jsme se o prázdninách, hráli jsme spolu ping-pong, a ještě jsem se stačil začlenit do kruhů kolem jeho divadla. Dělal jsem předsedu středoškolské sekce, než divadlo zavřeli,“ vzpomínal Antonín J. Liehm.

Levicově orientované divadlo D 34 protektorátní úřady zavřely 12. března 1941 a E. F. Burian byl se svými spolupracovníky zatčen přímo v divadle, které sídlilo v prostorách Legiobanky Na Poříčí (dnes je v něm divadlo Archa). Divadelník byl až do konce války vězněn – prošel koncentračními tábory Terezín, Dachau a Neuengamme u Hamburku. Na konci války přežil potopení lodi Cap Arcona, na kterou nacisté nahnali 4500 vězňů z koncentračních táborů. Dne 3. května 1945 na loď plující pod německou vlajkou zaútočilo britské Královské letectvo, E. F. Burian byl jedním ze 400 vězňů, kteří se z lodi zachránili.

Do Prahy se vrátil 6. června 1945 díky Antonínovi, který zorganizoval odvoz českých vězňů z Lübecku. Na konci války pracoval pro Mezinárodní červený kříž, a když náhodou v Praze uviděl mladíka v pruhovaném vězeňském oblečení s nápisem Neuengamme, zeptal se ho, jestli viděl Buriana. „A on říkal: ,No, vždyť já jsem tady proto! Oni mně řekli, abych našel první možnost, jak se dostat do Prahy, a abych tu něco zorganizoval.‘ Tak jsem ho okamžitě zavedl k Bohumilu Novákovi, který byl místopředseda Kruhu přátel divadla E. F. Buriana, a během dvou dnů jsme dali dohromady čtyři náklaďáky a já jsem vyběhal u ruského velitele propustku, abychom mohli jet přes Německo.“

V Lübecku našli E. F. Buriana vyhublého na kost, Antonína nepoznal – za čtyři válečné roky se z chlapce stal muž. V roce 1943 odmaturoval a poté pracoval jako totálně nasazený v zemědělství u Čáslavi. Na nucených pracích se setkal s lidmi z místní ilegální komunistické buňky a vstoupil ještě za války do KSČ. Zajímala ho politika a kultura, a proto se přihlásil na Vysokou školu politických a sociálních studií. „Na Letné se postavil veliký stan, tam jsme chodili do školy,“ vzpomínal.

Od studia ho ale odvedla novinařina – E. F. Burian se po návratu do Prahy vrhl do práce, kromě divadla založil také levicově orientovaný časopis Kulturní politika a mladého Antonína jmenoval šéfredaktorem. „Já jsem noviny dělat neuměl, tak jsem se to všechno učil od začátku. Zůstal jsem tam do doby než nás povyházeli.“

Bezprostředním důvodem likvidace časopisu byla aféra s parodickou básní „Socialistická láska“ o prominentním komunistovi Ladislavu Štollovi, jehož kritika připravila mnoho významných literátů o možnost publikovat, a novináři Rudého práva Josefu Rybákovi. Antonín nastoupil na dvouletou vojenskou službu a po ní pracoval v Československé tiskové kanceláři.

V její zahraniční redakci prožil dobu krutých politických procesů a po Stalinově smrti pocítil politické tání, které dorazilo do Československa v roce 1956 po odhalení Stalinova kultu osobnosti Nikitou Chruščovem. Antonín se mohl vrátit do tiskového oddělení ministerstva zahraničí, kde krátce působil před nástupem na vojnu. „To byla největší blbost, kterou jsem v životě udělal, protože jsem tam zbytečně ztratil čtyři roky.“ Nakonec dostal výpověď pro kádrovou nespolehlivost a přeřadili ho do Literárních novin.

Za trest do Literárek

„Tam se dávali lidi, o kterých se vědělo, že možná něco umějí, ale jsou totálně nespolehliví.“ V redakci se tak ocitl po boku Ivana Klímy či Ludvíka Vaculíka a postupem času vytvořili z režimního týdeníku svobodomyslný, kritické myšlení rozvíjející časopis, který si každý týden kupovaly statisíce čtenářů. To se nelíbilo KSČ, která v roce 1967 jejich vydávání zastavila. Obnoveny byly v době pražského jara a Antonín Liehm se stal nakrátko jejich šéfredaktorem.

Kromě literatury měl další velkou lásku – film. V šedesátých letech patřil ke spolupracovníkům tvůrčí skupiny Šebor – Bor, ve které vznikly například i filmy Miloše Formana. V této době zpovídal osobnosti české filmové nové vlny, soubor rozhovorů vyšel pod názvem Ostře sledované filmy až v roce 1974 v New Yorku, kde se Antonín Liehm usadil po emigraci v srpnu 1968. „Věděl jsem, že musím odejít, protože jsem byl dost vysoko na seznam osob k odstřelu,“ uvedl k rozhodnutí. Druhým důvodem bylo, že se chtěl pokračovat v práci pro českou kulturu, a bylo mu jasné, že to pro sovětské invazi nebude možné.

Se svou manželkou se chtěl usadit ve Francii, kde získal politický azyl. V roce 1970 ale přišla nabídka přednášet o filmu univerzitě v New Yorku, a tak odešli do USA. Kromě přednášení na amerických univerzitách spolupracoval s českým exilovým časopisem Listy, který vydával v Římě jeho dávný kamarád Jiří Pelikán.

V roce 1983 se přestěhoval do Francie, kde dostal nabídku vést mezinárodní literární časopis Lettre Internationale, ve kterém vycházely myšlenkově podnětné texty. První číslo vyšlo v roce 1984 ve francouzštině, postupně přibývaly další jazykové verze. „Když ty noviny poprvé vyšly, ukázalo se, že je o ně zájem i jinde v Evropě. V což já jsem vždycky doufal.“ Nakonec měl devět jazykových mutací včetně české.

Do Prahy se natrvalo vrátil v roce 2013, zemřel 4. prosince 2020.

