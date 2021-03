Antigenní testy v Praze? Někde za dva dny, jinde až dva týdny

Zájem o antigenní testy dál roste. V minulém týdnu jich laboratoře provedly v celé zemi ke sto tisícům denně. Březnový denní průměr antigenních testů je zatím proti únoru o 82 procent vyšší. A to nejsou do výsledků zahrnuti ti, kteří se testují doma sadami z lékáren a obchodních řetězců. Hodně do statistik promluvila povinnost firem testovat zaměstnance, kterou jim nařídil stát.

Antigenní testy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

V hlavním městě mají zájemci o antigenní testování na výběr ze skoro 60 odběrových míst, které nabízejí přes 5000 testů denně. Když se k tomu připočte i omezení pohybu, není to s termíny tak kritické jako v okresech kolem Prahy. Testovací „turistika“ je teď totiž v podstatě nemožná. I tak se najdou v Praze odběrová místa, kde nejbližším termínem pro test byl v neděli až konec měsíce. Ovšem je v podstatě nereálné, aby si člověk rezervoval čas v ten samý den, kdy usedne k počítači. Podle zjištění Pražského deníku někde má šanci uspět za dva tři dny, někde spíše za deset až čtrnáct dní. Volné místo se dá získat na bližší den spíše jen v případě, že se někdo odhlásí. Havlíček: Obchody neotevřou do Velikonoc. Testování ve firmách zřejmě čeká změna Přečíst článek › Nejbližší termín nabízela podle stránky covid.praha.eu Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6. V neděli ráno ukazoval její rezervační systém jedno volné místo na pondělí 15. března. Zda je však volné i v okamžiku, kdy tyto řádky čtete, není vůbec jisté. Jen o den později nabízely testování laboratoře EUC v Praze 6, Aeskulab, které mají odběrová místa v Praze 6 a Praze 8, nebo třeba Fakultní nemocnice Bulovka v Praze 8. Stát přispívá firmám 60 korunami na jeden test Naopak Fakultní Thomayerova nemocnice v Krči má až do konce měsíce plno, první volný termín nabízí rezervační systém na 30. března. U Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí byla možnost se objednat na 24. března. Jedním z důvodů, proč se někde musí na termín v odběrovém místě čekat, je povinnost firem otestovat zaměstnance všech firem na 250 zaměstnanců. Ty leckdy své lidi posílají na testy, protože se jim nedaří sehnat dostatečný počet testů nebo na ně nechtějí vynakládat v době krize peníze. Stát jim sice přispěje 60 korunami na jeden test. Podle firem i některých politiků je to málo, za tento příspěvek totiž lze pořídit jednoduché – a tím pádem ne tak vypovídající testy. Spolehlivost antigenních testů? Nic moc, říká studie z motolské nemocnice Přečíst článek › Je možné, že odběrová místa nyní zažijí i větší nápor. Od pátku se totiž povinnost testování týká podniků s 50 až 249 zaměstnanci a také úřadů včetně radnic. „Celá řada firem si to vyložila tak, že naplno využívá kapacity systému antigenního testování pro veřejnost,“ komentoval situaci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). I proto dostalo ministerstvo zdravotnictví za úkol vyřešit situaci, kdy povinné testování ve firmách zaplnilo veřejná testovací místa na covid-19. „Apeloval bych na zaměstnavatele, aby minimálně či vůbec nevyužívali veřejná testovací místa, ta jsou pro veřejnost,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).