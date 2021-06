Kdo byli obyvatelé Libně, kteří pomáhali výsadkářům Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi? Co se stalo s bicyklem, na němž odjel Kubiš 27. května 1942 po úspěšném útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha?

Tyto a desítky dalších otázek skrývá bojovka Operace Anthropoid pro starší děti a dospělé na území Libně, Karlína a Vysočan. „Hra seznamuje s bližšími detaily toho, co se běžně v dějepise neučí. Bez místních lidí, kterých bylo několik stovek, by se odbojáři nemohli schovávat a fungovat,“ připomněl mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.

Hráči se například dozvědí o příběhu rodiny Novákových, jejichž dcera Jindřiška se stala nejmladší popravenou v koncentračním táboře Mauthausen, a dnes se po této rodině jmenuje jedna z ulic v Libni.

Herních 10 kilometrů

Hra čítá celkem 25 stanovišť na desetikilometrové trase, startuje u zastávky Vychovatelna na místě Mural Artu, který nejvýznamnější odbojovou událost v okupovaném Československu taktéž připomíná. Možné je také vyrazit na etapy a hru si rozdělit do více dní.

Zapotřebí je mobil s datovým tarifem. Ke skenování QR kódu je nutné se přihlásit na webu operaceanthropoid.cz. Pokud se během hry telefon vybije, je možné se přihlásit na jiném.

Soutěž o ceny odstartovala minulý týden a poběží až do 18. června, hrát ji ale bude možné ještě rok. „Pojďme našim dětem představit českou verzi Avengers. Až při jejich hrách uslyšíme namísto Iron Mana či Thora jména Kubiš, Gabčík, Morávek, Balabán či Mašín, budeme se moci spolehnout, že na hrdost a odvahu našeho národa už nikdo nezapomene,“ přeje si radní Prahy 8 Michal Švarc (Patrioti pro Prahu 8), který hru připravoval společně s historiky, Sokolem Libeň, Divadlem pod Palmovkou a karlínským domovem dětí a mládeže.

Během covidové pandemie se staly QR hry v Libni hitem, z dílny městské části pochází celkem čtyři. Jejich fanoušci se sdružují ve facebookové skupině Hrajeme QR hry na osmičce. „Začali jsme loni před Vánoci hledáním libeňského vánočního stromu, aby se lidé v covidové době prošli a vzdělali. Vždy je to spojené s poznáváním území a jeho příběhů,“ sdělil Šalek.

Nejúspěšnější z nich je právě Anthropoid. Jen za první víkend překonal o 50 hráčů Masopust, který hrálo okolo 450 lidí a úspěšnost měli 84 procent. „To je vysoké číslo vzhledem k tomu, že moderní dějiny se ve školách učí méně,“ soudí Šalek.

Významný den

Starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) podotkl, že by rádi uspěli s podnětem, aby byl 27. květen zapsán jako významný den. „Aby i naši potomci při pohledu do kalendáře věděli, co se v tento den roku 1942 stalo. Máme být na co hrdí,“ zdůraznil.

Výročí likvidace zastupujícího říšského protektora připomněla ve čtvrtek také vzpomínková akce u pomníku parašutistů, lidé si také mohli výročí připomenout minulou sobotu společnou projížďkou na kole cestou, kterou Gabčík ujížděl.

Dnes se v Libni pořádala další jízda, podle Martina Šalka byla ale kapacita vzhledem ke covidovým opatřením už předem naplněná. K útoku na Heydricha vyšel také komiks od publicisty Zdeňka Ležáka a výtvarníka Michala Kociána s názvem Anthropoid aneb Zabili jsme Heydricha.