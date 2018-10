ANO slibuje v Praze lepší sídliště. Co navrhuje konkurence?

Hnutí ANO hlásá v kampani masivní rozvoj sídlišť včetně 250 nových nebo opravených hřišť a sportovišť, dvanácti parkovacích domů a osmi koupališť. Spojené síly pro Prahu a Zelení chtějí podpořit drobné podnikání.

Hnutí ANO vyrukovalo ve finišující předvolební kampani s komplexním řešením obnovy starších pražských sídlišť. Na nich žije přes 40 procent obyvatel české metropole a také silná část voličů. Podle volebního lídra ANO Petra Stuchlíka se konkurenční strany předhánějí v tom, jaké úžasné budovy by mohly vyrůst například na Kampě. Pozornost vůči letitým sídlištím je prý ale výrazně slabší. „Sám jsem na sídlišti vyrůstal. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou to dobrá místa k životu, jen často zanedbaná a nedovybavená,“ poznamenal Stuchlík.

Nejpodstatnějším úkolem do budoucna je z pohledu hnutí ANO revitalizace sídlištních vnitrobloků po vzoru pilotního projektu Vybíralka v Praze 14, který schválila v končícím volebním období magistrátní koalice. Pokud se bude Babišova formace podílet na řízení hlavního města i v příštích čtyřech letech, je podle Stuchlíka připravená investovat do zvelebení sídlišť miliardy korun.

Sídliště potřebují garáže i sportoviště

Za klíčové považuje ANO také budování parkovacích míst. „Parkovací domy chceme jen tam, kde to nezahustí zástavbu. Jinde navrhujeme podzemní garáže. V každém případě jsme proti zahušťování sídlišť novými obytnými domy,“ zdůraznil kandidát ANO na primátora. Patrik Nacher, poslanec a dvojka pražské kandidátky, doplnil plán o budování komunitních seniorských a sportovních center uvnitř vnitrobloků.

„Mohla by to být zařízení po vzoru sokolských jednot. Například staré trafostanice by šlo přeměnit na malé budovy se zázemím pro správce a šatny. Děti by sportovaly ve venkovních oplocených areálech kolem. Vyřešilo by to i obavy rodičů z toho, jestli mají pouštět děti sportovat někam daleko,“ uvedl Nacher.

Co navhrhují ostatní?

Političtí konkurenti ANO věnují vizi pro panelová sídliště různě velkou pozornost. Asi nejdetailněji se otázce v programu věnují Zelení, kteří slibují vytvořit plán rozvoje sídlišť a ustanovení městského koordinátora pro naplňování plánu.

„Sídliště ze šedesátých až osmdesátých let musí být vnímána jako dobrá adresa s lepší kvalitou života. Zaměříme se zejména na společensko-kulturní život a možnosti trávení volného času přímo na sídlištích. Ve spolupráci s městskými částmi a společenstvími vlastníků jednotek budeme podporovat podnikání v prostorách sídlištních domů,“ konstatuje pražský program Strany zelených, kteří chtějí také snižovat předepsanou rychlost aut po vzoru západních metropolí.

Zahušťování stávajících sídlišť odmítají také opoziční Piráti. I oni se chtějí zaměřit na sport. „Chceme stávajícím sportovištím u škol přidělit správce a otevřít je k využití i mimo školní vyučování,“ napsal Pražskému deníku volební lídr Pirátů Zdeněk Hřib, který nastínil i další potřebné kroky.

„Pomocí dotací na zelené pobytové střechy hodláme na sídlištích podpořit vznik poloveřejných prostor pro obyvatele daných domů, kde budou moci relaxovat. Ve veřejném prostoru mezi domy a v parcích zlepšíme údržbu zeleně, vysázíme více stromů a umístíme vodní prvky, jako jsou pítka a mlžítka. Na sídlištích chceme také řešit problémy s úklidem a nekvalitními pěšími cestami,“ upřesnil za Piráty Hřib.

Koalice TOP 09, STAN a lidovců považuje za problém výstavbu megalomanských administrativních budov a obchodních center místo bytů. I proto chce podpořit malé a střední podnikatele na okrajích Prahy. „Náš program Dostupný byt je navíc ideální pro mladé a pro rodiny s malými dětmi právě na sídlištích (tedy tam, kde jsou byty levnější). Tyto skupiny obyvatel si teď stěží po nové regulaci ČNB sáhnout na hypotéky. My jim nabízíme projekt, kdy stručně řečeno bude Praha ručit za určitou část jejich hypotéky,“ nastínil plán Jiří Pospíšil (TOP 09), jednička kandidátky Spojené síly pro Prahu.