ANO, pomaleji už to nejde, kritizují lidé. Uzavírka Husitské se však zkrátí

Informační technologie - Informační technologie Programátor 44 256 Kč

Vývojáři softwaru Solution Architect. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 44256 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: Hvězdova č.p. 1734/2c, 140 00 Praha 4, kontakt: Barbora Paličková, barbora.palickova@wmcgroup.cz, " Ovládání modelovacího software Enterprise Architect, " Znalost procesu vývoje webových řešení, " Znalost UML (Features, Use Cases, Requirements, Deployment Diagrams), " Znalost jedné nebo více z platforem Sitecore, Kentico, Telligent , " Znalost jedné nebo více z technologií Solr, MongoDB, Microsoft SQL Server, IIS, .NET stackZkušenosti distribuovanými systémy, " Zkušenosti s Microsoft Azure cloud (případně Amazon cloud), , " Ability to use the Enterprise Architect modelling software, " Advanced knowledge of the process of web application development, " Knowledge of one or more of these platforms: Sitecore, Kentico, Telligent, " Knowledge of one or more of these technologies: Solr, MongoDB, Microsoft SQL Server, IIS, .NET stack, " Knowledge of UML (Features, Use Cases, Requirements, Deployment Diagrams). Pracoviště: Actum, s.r.o., Hvězdova, č.p. 1734, 140 00 Praha 4. Informace: Barbora Paličková, +420 731 451 158.