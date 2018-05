ANO a ČSSD chtějí podporu opozice. Až volby rozhodnou otázku Libeňského mostu

Hnutí ANO a ČSSD nechystají rozchod s Trojkoalicí, očekávají však podporu opozice u sporných bodů. Budoucnost Libeňského mostu má definitivně vyřešit městem sestavená komise stavařů, architektů a dalších expertů.

Pražská koalice navzdory rozkolu pravděpodobně doslouží do říjnových komunálních voleb. Hnutí ANO jako nejsilnější koaliční subjekt nevyslyšelo výzvy opoziční ODS, aby se rozešlo s Trojkoalicí (Zelení, KDU-ČSL, STAN) a dovládlo spolu s ČSSD bez většiny v zastupitelstvu díky podpoře občanských demokratů a TOP 09. Pravicová opozice nabídla radním „toleranční patent“ se seznamem podmínek podpory, na kterém jsou mj. změny územního plánu ve prospěch dostavby vnějšího dálničního okruhu a dalších dopravních staveb.

ANO sice přivítalo „konstruktivní postoj“ opozice, požadavky tolerančního patentu ale označilo za blízké vlastním, už dříve deklarovaným prioritám. Hnutí zároveň zformulovalo 14 klíčových bodů, na které se chce do voleb soustředit. Slibuje například připravit architektonickou soutěž na most přes Vltavu pro severozápadní úsek obchvatu. Za jedinou přípustnou variantu dostavby vnitřního okruhu označuje podtunelování.

Libeňský most má vyřešit komise

A žhavý spor o budoucnost Libeňského mostu chce vyřešit komisí odborníků, která dá městu doporučení k rozhodnutí o definitivní variantě. Právě odmítavý postoj Trojkoalice k plánu na demolici mostu a následnou novostavbu vedl k předčasnému konci dubnového zastupitelstva.

Podle zastupitele Jana Čižinského z Trojkoalice nedává navržená expertní komise příliš smyslu. „Otázku Libeňského mostu stejně rozhodnou až volby a bude to nutně součást kampaně,“ řekl Pražskému deníku Čižinský, který ale také podporuje dovládnutí stávající koalice.

Podle šéfa klubu zastupitelů hnutí ANO Michala Haška by navíc nebyly 140 dnů před volbami smysluplné personální změny v radě, například opozicí navržené odvolání náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Zelení). „Jsem rád, že TOP 09 a ODS mají podobný pohled na to, co je pro město důležité. Důvěra v Trojkoalici byla sice významně narušena, ale hnutí ANO chce především zajistit stabilitu a chod města,“ uvedl Hašek.

Politikaření lidi pouze otravuje

Koalice tak podle něj sice formálně pokračuje, ANO ale bude shánět podporu napříč zastupitelstvem pro body, u kterých nelze počítat s hlasy Trojkoalice. Do říjnových voleb se nicméně zastupitelé sejdou už jen dvakrát – v červnu a září. „Zbývající čtyři měsíce chceme využít k práci, hodně projektů je rozdělaných a další je potřeba připravit. Toto politikaření veřejnost pouze otravuje,“ dodala primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Komunistický zastupitel Ivan Hrůza pak vnímá poslední iniciativy pravicové opozice jako „snahy o rozbití koalice“ v rámci předvolebního boje.

Předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija označila reakci ANO na nabídku „tolerančního patentu“ za otevřené odmítnutí pomocné ruky. „Ve vedení Prahy dál zůstávají lidé, kteří nad skutečnými problémy hlavního města zavírají oči. Primátorku a radní nezajímají tisíce hodin promrhaných v zácpách, ani raketový růst cen nájmů a bytů kvůli zablokované výstavbě. Pražané zůstávají rukojmími koaličních hádek,“ tvrdí Udženija. TOP 09 v tom zaujímá méně kategorický postoj. „S čímkoliv rozumným přijdou, to my podpoříme. A je nám jedno, kdo v té koalici je nebo není,“ poznamenal Václav Novotný z TOP 09.

Zastupitelé schválili školám odměny na platy

Praha letos přispěje na platy učitelů a ostatních zaměstnanců škol v metropoli téměř šesti sty miliony korun. Odměny nad rámec peněz ze státního rozpočtu rozdělí všechny typy škol včetně mateřských a základních uměleckých. Dostane se i na asistenty pedagogů a pracovníky většiny školních jídelen. „Daří se nám tak alespoň zčásti kompenzovat dlouhodobě nízké platy ve školství a zvýšené náklady na život v Praze,“ komentovala to radní pro školství Irena Ropková (ČSSD).

Město uvolnilo peníze na zvelebení Václavského náměstí

Zastupitelé schválili veřejnou zakázku na stavební práce v dolní části Václavského náměstí. Na úpravy mezi ulicemi Na příkopě a Vodičkovou vyčlenilo město ze svého rozpočtu zatím 230 milionů korun. Úpravy, které už začaly podzemními výkopy, zahrnují i nové zasíťování. Revitalizaci s novou dlažbou, stromy i lavičkami komplikuje soudní spor kolem nájezdových ramp do podzemních garáží, které jsou součástí projektu.