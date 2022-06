Michal Hoblík

ředitel komunikační agentury ASPEN.PR, Praha

Michal Hoblík.Zdroj: Se souhlasem Michala Hoblíka

Jaké téma rozhodne? To by určitě rádi věděli všichni kandidáti. Dle mého názoru budou opět hrát prim témata týkající se dopravy, zeleně, dostupnosti bydlení či dostatek míst ve školkách a školách. Evegreenem každé regionální volby jsou také témata bezdomovců, narkomanů, prodeje drog v centru a podobně. Ale to se, jak všichni vidíme, nepodařilo v posledních obdobích vymýtit žádné koalici. Vzhledem k současné situaci, s obrovským nárůstem cen energií a inflací, očekávám i témata nabízející řešení tohoto problému. Je to téma spíše běžné pro parlamentní volby, ale vzhledem k aktuálnímu stavu budou řešení těchto problémů někteří kandidáti pravděpodobně nabízet. I když to bude trochu populistické.