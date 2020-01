Dohodovací řízení se ovšem jako instrument „vyjasňování sporů“ používá tehdy, když má někdo ze členů koalice pocit, případně chce vyvolat takový dojem, že mu partneři nedostatečně naslouchají.

Družstevní bydlení

A toto platí i pro aktuální situaci. Pražská buňka TOP 09 koncem loňského roku vyslovila primátorovi nedůvěru a požádala zastupitelský klub Spojených sil pro Prahu, který sdružuje kromě TOP 09 ještě hnutí STAN a lidovce, aby vyvolal dohodovací řízení. Jiří Pospíšil, který je současně lídrem Spojených sil i krajské organizace TOP 09, zdůvodnil kritiku vůči Hřibovi údajně slabšími výkony primátora v jemu přidělených agendách a také „zásahy do práce ostatních členů rady“.

Konkrétně šlo o primátorem pozastavenou přípravu podkladů pro městskou podporu družstevního bydlení. Radní Spojených sil Hana Kordová Marvanová (STAN), která má projekt na starosti, si tehdy stěžovala na údajné blokování její práce primátorem kvůli rozdílným ideologickým pohledům.

O několik týdnů dříve byla zase Marvanová v šoku z toho, že „pirátští a nejen pirátští zastupitelé hlasovali na začátku 21. století proti poskytnutí informací celému zastupitelstvu“. Dotyčné informace se týkaly připravované smlouvy mezi dopravním podnikem a soukromým investorem o rozvoji stanice metra Nádraží Holešovice.

Jiří Pospíšil odmítá, že naznačené spory odrážejí osobní či mocenské konflikty. „Ve skutečnosti mají vždy nějaký ideový základ. A to je dané tím, že my jsme zkrátka pravicová strana, zatímco jak Piráti, tak Praha sobě jsou více levicoví. To je třeba si přiznat,“ uvedl v podzimním rozhovoru pro Pražský deník Pospíšil.

Nejdřív hádka a pak ústupek

Výsledkem většiny sporů byl ústupek jedné strany. TOP 09 byla přehlasována v odporu proti zvyšování daně z nemovitosti. Piráti zase prozatím vzdali možné evidování neobydlených bytů, které nicméně podle pondělního vyjádření primátora představují pro město nadprůměrnou ekonomickou zátěž, protože příspěvky z daní na komunální služby jsou odvozeny od počtu obyvatel.

Nejednota uvnitř koalice znemožnila i vznik centrálního stavebního úřadu pro Prahu, který figuruje v programovém prohlášení. „Cílem všech je zrychlení stavebního řízení. A já si nejsem jist, že ho centralizace může přinést,“ prohlásil už krátce po vzniku koalice Jan Čižinský (Praha sobě).

Zmíněným potížím navzdory je nejspíš současná koalice vzhledem k Pospíšilově slibu, kterým vyloučil vládnutí s hnutím ANO, předurčená dokončit funkční období.

ANKETA: Co se má změnit, aby vaše koalice pokračovala?

Zdeněk Hřib, primátor, člen klubu Pirátů

„Naši partneři mě požádali, abych jim vysvětlil, co se děje a bude dít v mé gesci IT. Tento požadavek byl z mého pohledu vyslyšen. V příštích týdnech si budeme vyjasňovat další klíčové otázky včetně dopravy a vnitřní komunikace.“

Jiří Pospíšil, šéf klubu Spojených sil

„Rád bych z tohoto dialogu vyšel s přesvědčením, že má naše koalice realistický plán toho, co lze ještě stihnout do konce volebního období. A zároveň s přesvědčením, že excesy v podobě zásahů do činnosti našich radních se už nebudou opakovat.“

Jan Čižinský, šéf klubu Praha sobě

„Navozování dojmu, že je situace ve vedení Prahy nestabilní, se nezakládá na pravdě a není dobrým signálem pro případné zájemce o práci pro hlavní město, které přitom nové lidi nyní potřebuje.“

ANKETA: Jaká koalice by měla vést hlavní město?

Alexandra Udženija, šéfka zastupitelů ODS

„Měla by to být koalice zkušených politiků, za kterými jsou reálné výsledky. Koalice s primátorem, který má jasnou vizi, umí hledat řešení a chová se ke kolegům slušně. Nic z toho tato koalice nesplňuje.“

Patrik Nacher, šéf zastupitelů hnutí ANO

„Měla by stát na pozitivních motivech, jako je práce pro Pražany a shodné programové základy. Tato koalice je naopak postavena na negativním vymezování se vůči ANO a ODS. To je zoufale málo.“