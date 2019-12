Více než dvoutýdenní opatření se ukázalo být přínosem pro tramvaje, kterými se denně přes Malou Stranu přepraví na 80 tisíc lidí. Páteřní linky číslo 17 a 22, na kterých je závislá stabilita celé pražské tramvajové sítě, projížděly centrem na čas. Několikaminutová zlepšení zaznamenaly i autobusové linky 194 a 176.

Podle předběžných výsledků měření k výrazným komplikacím nedocházelo. Doprava v Blance zhoustla o dvě procenta, průjezd tunelem z Troji na Malovanku i opačně se prodloužil o jednu minutu. Průjezd ulicí Ječnou se protáhl o dvacet sekund.

„Trvalá uzavírka zatím není politicky možná,“ uvedl radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). „Samozřejmě to nijak nesnižuje prioritu dostavby obou okruhů či otevírání nových P+R parkovišť nebo seřizování semaforů,“ dodal.

Okruh však podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) město spasit nemusí. „Pokud se ve městě postaví nová kapacitní silnice bez toho, aby se jiné ulice zklidnily, po nějaké době se dosáhne jediného možného efektu – a to více aut v ulicích v důsledku přirozené dopravní indukce,“ dodal primátor Hřib.

Je třeba připomenout, že s omezením tranzitní dopravy na nábřežích počítali už bývalí primátoři Pavel Bém (ODS) i Tomáš Hudeček (TOP 09). Za tímto účelem byl také postaven i tunelový komplex Blanka.

ANKETA

Pražský deník položil zastupitelům hlavního města stejnou otázku: Jste pro uzavření Smetanova nábřeží a Malé Strany pro tranzitní dopravu?



Alexandra Udženija (ODS), předsedkyně klubu ODS

„V tuto chvíli pro uzavření rozhodně nejsem, protože neexistuje rozumná objízdná trasa. Bavit se o uzavírkách ulic v době, kdy nemáme dostavěný městský a Pražský okruh, považuji za bezpředmětné. Zbytečnou buzeraci lidí odmítám.“

Patrik Nacher (ANO), předseda klubu ANO

„Je třeba si říci, co je to tranzitní doprava. Jsou to řidiči z jiných městských částí, kteří tudy jen projíždějí, či někdo, kdo jen projíždí Prahu a svůj cíl má jinde. Než budou hotové okruhy kolem Prahy, tak bych se do takovýchto experimentů nepouštěl.“

Pavel Richter (TOP 09), předseda výboru dopravy

„Čekáme na doručení výsledků měření zainteresovaných orgánů, a proto není možné dělat závěry. Zároveň tato záležitost ještě nebyla projednána v rámci klubu Spojených sil pro Prahu a koalice. Nicméně prioritou pražské TOP 09 je zmíněnou oblast neuzavírat.“

Zdeněk Hřib (Piráti), primátor

„Piráti podporují uzavírku pro průjezd autem lidí, co tam nebydlí. Uvědomujeme si, že toto opatření zpočátku vyvolá nevoli. Věříme, že po několika měsících by se situace v centru zklidnila a obecně by se zpříjemnilo životní prostředí ve středu města.“

Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek pro dopravu

„Tramvajemi se po nábřežích denně přepravuje dvakrát více lidí než v autech. Nechceme, aby čekali v tramvaji v kolonách nebo mrzli na zastávce při zpoždění spoje. Omezení tranzitní dopravy v centru nemá s dostavbou vnějšího okruhu souvislost.“

Petr Hlubuček (STAN), náměstek pro životní prostředí a bezpečnost

„Ano. Ještě lepší řešení vidím v mýtu pro vysokoemisní vozidla. Žádný okruh nám dopravu v centru Prahy nevyřeší, to je velmi rozšířená mýlka. Nechci, aby nám 'ažbudeokruhismus' zbytečně svazoval ruce při zavádění různých dopravních opatření v centru.“