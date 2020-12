Denisa Pfauserová,

herečka Divadla Na Jezerce

Zdroj: Deník / Pavel Kopecký1) Bylo mi asi 7 a dostala jsem čůrací panenku. Jenže holčička už byla vyprodaná, takže jsem rozbalila chlapečka s gumovým pindíkem… Okamžitě se mi začaly hrnout slzy jako hrachy. Chtěla jsem holčičku. „Ta má ale jenom dírku, tenhle má takového srandovního pindíka,“ konějšila mě máma. Nakonec to zabralo. Chlapeček totiž čůral obloukem do výšky a to se mi líbilo.

2) Hrozně se mi líbí scéna z filmu Sex ve městě, kdy Samantha tráví Silvestra jen se svým přítelem a skleničkou šampaňského. Mám ale ráda společnost, takže na tento scénář trávení Silvestra nikdy řada nepřišla. Tak třeba se mi to splní letos. ?

Marta Jandová,

zpěvačka

Zdroj: ČTK/Kamaryt Michal1) Nikdy nezapomenu na to, jak jsem asi ve 12 letech dostala pod stromeček džínovou bundu - takovou tu plísňovou - měla knoflíkové dírky obšité zelenou nití. Byla jsem tak dojata, ze jsem šla brečet do koupelny. A to jsem si ji ani neprala, bylo to překvapení. :)

2) Silvestr oslavíme jako každý rok doma s našimi přáteli a budeme spolu hrát hry, protože máme Marušku a pejsky, takže bychom nechtěli nikam, kde budou petardy.

Miroslav Bobek,

ředitel zoo, 51 let

Zdroj: Deník/ Martin Divíšek1) Jako kluk, možná tak ve 3. třídě, jsem si přál morče. A skutečně jsem ho před Vánoci dostal – od spolužáka. Přinesl jsem ho domů, v bedýnce ukryl ve svém pokoji a rodičům jsem řekl, ať tam nechodí, že nechci, aby viděli dárek, který mám připravený pro celou rodinu. Morče by mi asi nedovolili a tohle byl – hodnoceno dnešním pohledem – dosti proradný úskok, jak ho včlenit do domácnosti. To morče uviděli mí rodiče skutečně až pod vánočním stromečkem. A pro mě je zpětně největším překvapením Vánoc, že se celou dobu vydrželi tvářit jakoby nic.