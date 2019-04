Ani do popelnice ani do příkopu! Jak se v Praze lze zbavit pneumatik?

Povinnost zimního obutí pro motoristy skončila. Pokud ovšem řidiči své auto už přezuli na letní a zimní pneumatiky už z nějakého důvodu nevyhovují, může nastat problém. Pražské služby varují, že vysloužilé pneumatiky nepatří do popelnic ani do příkopů u silnice. Nejjednodušší možností jsou podle magistrátní firmy zpětné odběry nebo odložení do sběrného dvora.

Co si představit pod pojmem zpětný odběr? Výrobci, distributoři i pneuservisy musejí nevyhovující obutí kol odebírat. Služba je bezplatná a vůbec nezáleží na tom, zda jste v daném místě pneumatiky koupili. Ekologická likvidace je totiž započítána už v pořizovací ceně. Přezout pneumatiky má smysl i v Praze, nabádá Besip a policie Přečíst článek › Podle Pražských služeb existuje alternativa v podobě jednoho ze sedmi sběrných dvorů městské firmy. „Prosíme Pražany, aby neházeli nepotřebné pneumatiky do popelnic na směsný nebo do kontejnerů na tříděný odpad,“ uvedl v tiskové zprávě tiskový mluvčí Radim Mana. Stovky tun starých pneumatik na sběrných dvorech Mluvčí Pražských služeb dodává, že odložení jedné pneumatiky z osobního automobilu stojí 61 korun, majitelé nákladních vozů zaplatí bez jedné koruny dvojnásobek. „Ceny ve sběrných dvorech, které neprovozují Pražské služby se mohou lišit. Podle informací pražského magistrátu se částky pohybují v rozmezí 25 až 100 korun za kus,“ dodává Mana. KRÁTCE: Sběrné dvory v Praze přijaly skoro tři sta tun pneumatik Přečíst článek › Pražské služby také informují o tom, že v jejich provozovnách skončilo v loňském roce 115 tun starých pneumatik (v dalších sběrných dvorech hlavního města to bylo dokonce 164 tun), přičemž nejvíce jich zaznamenaly v květnu. Specializované firmy pak sesbíraný gumový odpad recyklují. Většinou se pneumatiky rozdrtí na menší části a pak se mohou použít třeba při budování dětských hřišť a sportovišť. Ve stavebnictví bývají pneumatiky materiálově využity například také v cementu, sloužit mohou i jako zdroj energie. Pražské služby dodávají, že často jsou používány rovněž jako technické zabezpečení skládek odpadů. V pražských popelnicích končí i biodpad. Přitom se dá kompostovat Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň