Původní Hejmův projekt počítal s pokácením stoletého javoru, aby se mohl vyhrabat průchod k řece. To však vyvolalo protesty místních obyvatel a radnice musela od kácení ustoupit. Skutečnost, že městská část projekt přepracovala a přibližně o rok oddálila, stálo radniční kasu nemalé náklady, Hejma ale přesnou částku nesdělil. Původně se však hovořilo o stovkách tisíc korun měsíčně za zastavení stavby. „Platíme náklady za to, že je tam ohrada, že nám firma neuteče. My jí strašným způsobem napínáme. Oni nám smlouvu nehodili na hlavu, ale zůstali na místě. Je to v režimu přerušených stavebních prací, náklady na ohradu neseme s tím, že tam zůstává strom,“ řekl starosta.

K řece na se bude možné dostat po schodech z nábřeží, které mají být rovněž vybudovány v letošním roce. Později, až javor stříbrný dožije, vyhrabe se v jeho místě čapadlo.

Opozice z Prahy 1 ale není spokojená. Podle Pavla Čižinského (Praha sobě) měl v místě vzniknout park, nikoliv dlažba, jak bylo uvedeno v regulačních plánech. „Je fajn, že zachovali javor. To jsme si vydemonstrovali. Vydláždit a zrušit zeleň je ale protiprávní a v rozporu s tím, co chtějí občané,“ zdůraznil bývalý starosta a opoziční zastupitel s tím, že lidé v centru města nechtějí vydláždění parčíků. „Chápu, že kdysi v centru bývala všude dlažba, tehdy ale nebyla klimatická krize,“ poznamenal Čižinský. Než práce začnou, bude se podle svých slov snažit o to, aby v místě bylo zachováno co nejvíce zeleně.

Projekt revitalizace Anenského trojúhelníku pochází z roku 2017. Vedení radnice vzešlé z voleb v roce 2018 v čele s Pavlem Čižinským projekt dále nerozvíjelo. Plán, jehož náklady byly před čtyřmi lety odhadovány zhruba na 21 milionů korun, oprášilo až nové vedení v čele s Hejmou, které se dostalo na radnici po „puči“ v lednu 2020.

Kromě toho magistrát v koordinaci s Prahou 1 vybuduje novou tramvajovou zastávku Karlovy lázně, dosud tam totiž tramvaje staví jen v opačném směru. Zrušena pak bude duplicitní zastávka Národní divadlo na Smetanově nábřeží a na Masarykově nábřeží budou nově tramvaje stavět v obou směrech. Všechny zastávky budou bezbariérové, na nábřeží se vysadí také nové stromořadí a rozšíří se chodníky.